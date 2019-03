Unfall in Felsberg: Ein Verletzter und drei beschädigte Autos

Am Samstagvormittag, kurz vor 11 Uhr kam es zwischen Gensungen und Rhünda zu einem Unfall. Die Bilanz dieses Unfalls sind ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von 9.600 Euro.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall auf der Bundesstraße 253, in Höhe des Schrottplatzes. Ein 18-Jähriger aus Felsberg war mit seinem Golf von Gensungen kommend in Richtung Rhünda unterwegs.

Er wollte mit seinem Fahrzeug nach links zu der Autoverwertung fahren. Da ihm ein Fahrzeug entgegenkam, musste er verkehrsbedingt anhalten. Dieses Bremsmanöver hatte ein 22-Jähriger aus Fritzlar, der mit seinem Golf hinter dem Felsberger fuhr, zu spät bemerkt. Er fuhr auf den vor ihm stehenden auf.

Der Aufprall war so stark, dass der Felsberger auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dort prallte er mit einem aus Richtung Rhünda entgegenkommenden Polo zusammen. Dieser Wagen wurde von einem 26-Jährigen aus Kassel gesteuert.

Bei dem Aufprall erlitt der Felsberger einen Schock. Er wurde vom Rettungsdienst in die Asklepios-Klinik nach Melsungen gebracht.

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Golf des Felsbergers und am Polo des Kasselers entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Schaden am Wagen des Unfallverursachers gibt die Polizei mit 8.000 Euro, den am Golf des Felsberger mit 500 Euro, und den am Polo des Kasselers mit 1.000 Euro an. Dazu kommt noch ein Schaden an den Verkehrseinrichtungen von 100 Euro. Unfallursache ist vermutlich Unachtsamkeit.

Hier befindet sich die Unfallstelle: