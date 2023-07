Viele Besucher erwartet: Parkprobleme vor Felsberger Schwimmbadfest

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Weitere Parkplätze sind ausgeschildert: Es gibt nicht nur einen Parkplatz für das Felsberger Schwimmbad. Unser Bild zeigt Schwimmbadmitarbeiter Pascal Tolkemit neben dem Schild. © William Abu El-Qumssan

Das Felsberger Ernst-Schaake-Bad erwartet zum Schwimmbadfest viele Gäste. Die Verantwortlichen informieren darüber, wo die Besucher parken können.

Felsberg – Mehr als 30 Grad und Sonnenschein soll es am Samstag, 8. Juli geben – beste Voraussetzungen für das Schwimmbadfest im Felsberger Ernst-Schaake-Bad. Nicht so gut läuft es allerdings in Sachen Parkplätze rund um das Freibad. Deshalb weisen vor dem Fest die Stadt und die Verantwortlichen des Schwimmbads auf die Parkmöglichkeiten hin, damit bei dem Fest alles reibungslos abläuft.

Ins Ernst-Schaake-Bad kommen derzeit mehr Gäste als sonst: „Wir merken schon, dass das Melsunger Bad zu ist“, sagt Schwimmmeister Uwe Heppe. An einem Tag zählte das Bad schon um die 850 Besucher. Wie berichtet, wird das Melsunger Freibad nach einem größeren technischen Defekt wohl diese Saison nicht mehr öffnen.

Hier wird es schnell eng: An der Unteren Birkenallee beim Schwimmbad parken immer wieder viele Autos. Für Feuerwehrfahrzeuge wäre kaum ein Durchkommen. © Abu El-Qumssan, William-Samir

„Wir freuen uns natürlich über die Gäste“, sagt Kai Redanz, Büroleiter der Stadt Felsberg. „Damit geht aber auch Parkprobleme einher.“ Denn direkt vor dem Schwimmbad gibt es nur ein begrenztes Parkangebot. Ein Teil des Parkplatzes gehört zur Drei-Burgen-Schule. „Deshalb weichen Schwimmbadbesucher auf den Straßenrand der Unteren Birkenallee aus“, sagt Redanz.

Vom Schwimmbadweg auf der rechten Straßenseite unter den Birken würde an gut besuchten Schwimmbadtagen häufig alles vollstehen. Doch das Parken an der Seitenstraße ist untersagt. „Weitere Parkplätze sind vor der Einfahrt zum Schwimmbad ausgeschildert.“ Diese Parkplätze befinden sich an der Sporthalle – 150 Meter Fußweg vom Bad entfernt.

Zufahrten für Feuerwehr werden zugeparkt

Die Stadt bittet besonders vor dem Fest am Samstag darum, diesem Hinweis zu folgen. Denn für Einsatzfahrzeuge ist es sonst sehr schwierig, bei einem Notfall zum Schwimmbad zu gelangen. „Das Schwimmbad ist auch eine Wasserentnahmestelle für die Feuerwehr“, sagt Redanz ergänzend. Für Löschfahrzeuge sei bei der Parksituation kaum ein durchkommen.

Auch auf dem Mittelstreifen auf dem Parkplatz vor dem Freibad, auf dem Parken verboten ist, stünden immer wieder Autos. „Der Streifen ist aber wichtig für die Zufahrt der Feuerwehrautos. Diese können auf keinem anderen Weg zum Bad gelangen“, bestätigt Schwimmmeister Heppe.

Parken.JPG © HNA

„Es ist wichtig, dass die Einsatzkräfte ungehindert zum Schwimmbad kommen“, sagt auch Stadtbrandinspektor Klaus Siemon zu der Situation an der Unteren Birkennallee. Die geparkten Autos dort werden künftig stärker kontrolliert, kündigte Redanz im Gespräch mit unserer Zeitung an.

Sowohl die Plätze vorm Schwimmbad als auch an der Sporthalle sind kostenlos. Da sei der Laufweg zu verschmerzen. Einen gewissen Laufweg habe man auch bei anderen Bademöglichkeiten in der Region häufiger, sagt Redanz, sei es das Kasseler Auebad oder die Stockelache bei Borken. „Der Weg von der Sporthalle zum Bad ist allerdings nicht barrierefrei“, gibt der Felsberger Büroleiter zu bedenken. Deshalb biete es sich an, zunächst bis vor das Bad zu fahren.

Eintritt für das Schwimmbadfest ist frei Das Schwimmbadfest im Ernst-Schaake-Bad findet am Samstag, 8. Juli von 14 bis 20 Uhr statt. Der Eintritt ist an dem Tag frei, heißt es in der Ankündigung. Zum Programm gehören das Staffelschwimmen ab 15.30 Uhr (Anmeldungen dafür bis 15 Uhr), die Einweihung des Spielplatzes ab 16.30 Uhr und das Entenrutschen ab 17 Uhr. Von 14 bis 17 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten, der Cocktail-Abend geht von 16 bis 20 Uhr. Schwimmen ist ebenfalls bis 20 Uhr möglich.

Dort gibt es zwei Parkplätze für Menschen mit Behinderung – „einer davon ist meistens frei“, sagt Schwimmbadmitarbeiter Pascal Tolkemit, der dort seit fast einem Jahr eine Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe macht.

Für die bald anstehenden Ferien und die zu erwarten hohe Besucherzahl sehen sich die Schwimmbadmitarbeiter gut gerüstet. Es wurde sich noch einmal um mehr Personal gekümmert, sagt Heppe. Pro Schicht sollen mindestens zwei Mitarbeiter vor Ort sein. An den Wochenenden und nachmittags auch mal drei. „Wir bekommen regelmäßig Lob und gute Bewertungen“, sagt Stefan Belz vom Schwimmbad-Team. So könne es gerne weiter gehen. (William Abu El-Qumssan)