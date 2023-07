Viele Dokumente über Felsberger Juden nachhaltig gesichert

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Die Dokumente dürfen nur mit Handschuhen angefasst werden. Einen Teil der Akten zeigen von links Dennis Möller von der Stadt Felsberg und Cornelia Dittmar, ehrenamtliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs. © William Abu El-Qumssan

Das Felsberger Stadtarchiv hat zahlreiche Dokumente rund um jüdische Leben in Felsberg. Diese wurden jetzt aufwendig haltbarer gemacht. Das steckt dahinter.

Felsberg – Sensible Akten rund um das jüdische Leben in Felsberg wurden vor Kurzem digitalisiert und entsäuert. Sensibel nicht nur, wegen einiger der Inhalte dieser Dokumente, sondern auch wegen ihrer Beschaffenheit. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Stadtarchivs in Felsberger erklären, was bei der Arbeit mit diesen geschichtsträchtigen Dokumenten zu beachten ist.

„Etwas mehr als 1600 Blatt stark war die Sammlung an verschiedenen Materialien“, berichtet Cornelia Dittmar vom Felsberger Stadtarchiv. Darunter befinden sich Bilder, handschriftliche Notizen und dünnes Durchschlagpapier, wie es häufig für Schreibmaschinen genutzt wurde. Der Aufbereitung der Felsberger Judenakten hat sich Archiv-Mitarbeiterin Margot Fenge angenommen.

Eines der Dokumente aus dem entsäuerten Bestand: ein Reisepassantrag aus dem Jahr 1937. © Stadtarchiv Felsberg

„Die Akten sind uns sehr wichtig“, sagt auch Michael Steinmetz, der zu den 15 Ehrenamtlichen im Stadtarchiv gehört.

Die Dokumente sind aus den Jahren 1933 bis 1988. Darunter befinden sich beispielsweise eine Namensliste der Juden, die 1935 in Gensungen wohnten, Reisepassanträge während des Dritten Reichs und Entschädigungsschreiben aus den 1950er- und 1960er-Jahren.

„Es wurde wirklich alles sehr detailliert festgehalten“, sagt Dittmar. Es sei sogar dokumentiert worden, wie viele Silberlöffel einer Familie von den Nazis abgenommen wurden, nennt sie ein Beispiel.

Dokumente mussten in Deutschland entsäuert werden

Zum Digitalisieren von Dokumenten arbeitet das Felsberger Stadtarchiv sonst mit einem Anbieter in den Niederlanden zusammen – „das ging dieses Mal aber nicht“, sagt Cornelia Dittmar. „Die Akten durften Deutschland nicht verlassen.“ Und so übernahm das Zentrum für Bucherhaltung (ZFB) in Leipzig den Auftrag. Um die Akten zu erhalten, wurden sie zuerst digitalisiert. Das ZFB arbeite mit speziellen Scannern, die das empfindliche Material nicht weiter strapazieren, sagt Michael Steinmetz. Danach werden die Dokumente nachhaltig gemacht, in dem sie von Säure befreit werden. „Es wird pH-neutral gemacht.“

Die Entsäuerung sei nötig, weil bei jeder Berührung mit den Händen Säure in das Papier gelangt. „Handschweiß ist nämlich nicht pH-neutral“, sagt Steinmetz. Deshalb dürfen die Papiere auch nur mit Stoffhandschuhen angefasst werden. Auch die Kartons, in die die Unterlagen verstaut werden, sind säurefrei. „Die Kartons können jetzt in die Regale“, sagt Dittmar. „Das ist bei solchen Akten der Plan, nachdem sie entsäuert und digitalisiert wurden.“

Die Dokumente haben für die Stadt Felsberg einen besonderen Wert, sagt Dennis Möller vom Hauptamt der Stadt. „Auch mit Blick darauf, dass das jüdische Leben in Felsberg wieder aufblüht.“ (William Abu El-Qumssan)