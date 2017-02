Wagen fuhr fünf Meter hohe Böschung in Felsberg hinunter

Brunslar. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Kassel ist am Sonntagmorgen mit ihrem Wagen eine fünf Meter hohe Böschung an der Ederbrücke in Brunslar heruntergefahren.

Laut Polizei sind dabei die Fahrerin und ihr Beifahrer leicht verletzt worden. Es entstand ein Schaden von 11 000 Euro.

Die 30-Jährige geriet aus bisher ungeklärter Ursache an der Ederbrücke in Brunslar nach links von der Fahrbahn ab. Sie fuhr gegen das Geländer der Vorbrücke und riss die Halterung aus dem Beton. Anschließend fuhr sie die etwa fünf Meter hohe Böschung hinunter und landete auf einem Wirtschaftsweg neben der Brücke.

+ Wurde abgeschleppt: Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. © Wendero th

Bei dem Aufprall wurden die Fahrerin und ihr ebenfalls 30-jähriger Beifahrer aus Kassel verletzt. Der Rettungsdienst aus Melsungen und Gudensberg und die Melsunger Notärztin versorgten die beiden Fahrzeuginsassen an der Unfallstelle. Beide wurden anschließend in die Klinik nach Fritzlar gebracht.

Da auch Benzin aus dem total beschädigten Auto ausgelaufen war, wurde auch die Feuerwehr Brunslar alarmiert. Die 13 Einsatzkräfte unter der Leitung von Florian Matheiowetz unterstützten die Polizei bei den Absicherungsarbeiten an der Unfallstelle.

Das Fahrzeug wurde anschließend von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.