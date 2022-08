Wenn ein Windrad brennt: Übung für den Ernstfall im Markwald Beuerholz

Feuerwehr-Übung

+ © Manfred Schaake Einweisung an einer der beiden Löschwasser-Zisternen im Markwald Beuerholz: Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Felsberg und Hilgershausen wurden vor Ort unterrichtet, was bei einem Windrad-Brand zu tun ist. © Manfred Schaake

Premiere im Markwald Beuerholz: Die Feuerwehren Felsberg und Hilgershausen informierten sich an Ort und Stelle darüber, was zu tun ist, wenn ein Windrad brennt.

Beuern/Hilgershausen – Die Feuerwehren aus Felsberg und Hilgershausen wurde im Markwald Beuerholz darüber informiert, was im Notfall zu tun ist. Die schlimmsten Fälle: Ein Windrad brennt oder es ereignet sich in einer der Anlagen ein medizinischer Notfall, wenn Monteure am Werk sind.

Der Land- und Energiewirt Helmut Göbel aus Beuern, Geschäftsführer der Bürgerwindrad-Gesellschaft, und Siegfried Wagner, Windparkwart des Unternehmens enercity Erneuerbare GmbH mit Sitz in Leer, informierten über die Örtlichkeiten und beantworteten auch technische Fragen.

Wenn ein Windrad brennt - das ist der schlimmste anzunehmende Vorfall. Vor Jahren hatte zwischen Körle und Albshausen der Turm einer Windkraftanlage lichterloh in Flammen gestanden – er ist bis heute noch nicht wieder aufgebaut.

Mit dem aufgehenden Mond zog Michael Blossey, stellvertretender Felsberger Stadtbrandinspektor und Wehrführer Felsbergs, eine zufriedenstellende Bilanz der Einweisung. „Es ist sehr wichtig für die Einsatzplanung, die Örtlichkeit genau zu kennen und zu erfahren, welche Gefahren im Notfall drohen“, sagte Blossey im HNA-Gespräch. Und genau so lautete auch die Bilanz von Göbel und Wagner. „Wenn etwas passiert, müssen alle zusammenarbeiten“, betonte Blossey. Deshalb habe er auch die Feuerwehr Hilgershausen mit einbezogen.

Bis zu 400 Liter Öl befinden sich in einem Windrad

Die Feuerwehren erfuhren, dass es im Markwald zwei Zisternen mit jeweils 20 Kubikmetern Wasser gibt. In jedem der Windräder befinden sich 300 bis 400 Liter Getriebe-und Hydrauliköl, am Eingang sind automatische Feuerlöschanlagen installiert.

Brennt es am Windrad, muss im Umkreis von 400 Metern abgesperrt werden, und dann lässt man diese Fläche kontrolliert abbrennen. Eine Gefahr besteht auch, wenn Teile der Rotoren herabfallen. Die Feuerwehrleute erfuhren auch, dass die Anlagen regelmäßig gewartet werden.

+ Erstmals nach der Inbetriebnahme des Windparks Beuerholz im Markwald: Fahrzeuge der Feuerwehren Felsberg und Hilgershausen. © Schaake, Manfred

Was ist bei einem medizinischen Notfall? „Das wird über unsere Servicefirma geklärt“, erläuterte Parkwart Wagner. Schwierig könnte es allerdings werden, wenn im schlimmsten Fall Höhenretter benötigt werden. Die müssen dann aus Wiesbaden anrücken, erfuhren die Feuerwehrleute.

Windenergie aus dem Markwald ersetzt Erdgas

Das sogenannte Bürgerwindrad wird von der Bürgerwind Felsberg GmbH & Co KG betrieben, die anderen fünf Anlagen von der Felsberg Green Energie GmbH & Co KG. Seit viereinhalb Jahren produzieren die sechs Windkraftanlagen etwa 40 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr.

„Das reicht für den in zehn Jahren erwarteten Stromverbrauch von etwa 3000 bis 4000 Haushalten in Felsberg und Melsungen“, sagte Bürgerwind-Geschäftsführer Göbel. Bereits jetzt würden durch diesen Windpark jährlich mindestens zehn Millionen Kubikmeter Erdgas zur Stromerzeugung ersetzt.

Und Göbel ergänzt: „Um auch die zehn größten Städte in Hessen mit über 50 Prozent durch erneuerbare Energie zu versorgen, brauchen wir in den ländlichen Regionen noch ein Mehrfaches an Solar- und Windstromproduktion, als zur Zeit vorhanden ist.“ (Manfred Schaake)