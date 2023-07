Zwei zeitgleiche Unfälle auf nasser A7 bei Felsberg

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Drei Fahrzeuge sind bei einem der beiden Unfälle zusammengestoßen. © Polizeipräsidium Nordhessen

Zu drei Verletzten kam es bei zwei Unfällen auf der A7 bei Felsberg. Bei einem der Zusammenstöße fuhr ein Auto frontal in einen querstehenden Sattelzug.

Felsberg – Zu zwei Unfällen zur selben Zeit kam es am Montag (24. Juli) auf der A7 bei Felsberg. Wie Polizeisprecherin Ulrike Schaake auf Anfrage mitteilt, ereigneten sich beide Unfälle zeitgleich um 16.39 Uhr – innerhalb eines Kilometers auf der A7 in Richtung Kassel zwischen den Anschlussstellen Melsungen und Guxhagen. Drei Menschen – darunter ein Kind – wurden insgesamt verletzt, zwei davon schwer. Zum Zeitpunkt der Unfälle war der Bereich der Autobahn wegen starken Regens nass.

Zu den zwei schwer Verletzten kam es laut Bericht der Polizeisprecherin wie folgt: Ein 38-jähriger Mann aus Polen wollte mit seinem Lastwagen von der rechten auf die mittlere Spur wechseln. Er überlegt es sich dann aber anders, beim Einscheren verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Nach einem Zusammenstoß mit der rechten Seitenplanke kam der Sattelzug quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Unfall auf A7: Auto fährt frontal in Lastwagen

Ein Auto der Marke Mini, an dessen Steuer ein 71 Jahre alter Mann aus Coburg (Bayern) saß, fuhr frontal in den Sattelzug. Der 38-Jährige sowie die 71-jährige Beifahrerin des Coburgers wurden schwer verletzt. Ein weiterer Lkw mit einem 49-jährigen Rumänen am Steuer fuhr dann noch in den Pkw. Der Lkw-Fahrer blieb ebenso wie der 71-jährige Coburger unverletzt. Die beiden Schwerverletzten schweben laut Schaake aber nicht in Lebensgefahr. Es entstand Schaden in Höhe von 43.000 Euro

Ein 71-Jähriger ist mit seinem Mini in den querstehenden Lkw gefahren. Die 71-Jährige Beifahrerin und der Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt. © Privat

Beim zweiten Unfall verlor ein 32-Jähriger aus Kassel auf der mittleren Spur fahrend die Kontrolle über seinen Mercedes. Er krachte in die Betonwand links entlang der Fahrbahn und dann in ein weiteres Fahrzeug. Das fuhr ein 41-Jähriger aus Finnland, mit im Auto befand sich seine dreijährige Tochter. Sie wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt, die beiden Männer blieben unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro.

Die Sperrung der Autobahn hielt bis in den späteren Abend an, da die Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Es bildete sich ein langer Stau. (William Abu El-Qumssan)