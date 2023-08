Motorradfahrer aus Kassel bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Von: Helmut Wenderoth

Bei einem schweren Unfall bei Felsberg wird ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in ein Krankenhaus in Kassel.

Niedervorschütz/Felsberg – Nach Angaben der Notärzte lebensbedrohliche Verletzungen erlitt am Donnerstag ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Kassel bei einem Unfall auf der Straße zwischen Niedervorschütz und Felsberg. Der Mann wurde, nach einer Erstversorgung durch einen Helfer vor Ort des DRK Felsberg sowie der Rettungswagenbesatzung der Malteser aus Gudensberg und den Fritzlarer Notarzt, im Rettungshubschrauber Christoph 7 ins Klinikum nach Kassel geflogen. Die Landesstraße zwischen Felsberg und Niedervorschütz war für über zwei Stunden voll gesperrt. Wie die Polizei sagte, wurde zur genauen Klärung des Unfallherganges von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingeschaltet und das Motorrad sichergestellt.

Wie Zeugen gegenüber der Polizei sagten, war der Zweiradfahrer am Donnerstag gegen 17 Uhr auf der Straße von Niedervorschütz her kommend in Richtung Felsberg unterwegs. Kurz vor eine Kuppe und hinter einer leichten Rechtskurve hatte der Motorradfahrer, nach Zeugenaussagen, mit sehr hoher Geschwindigkeit einen Pkw überholt.

Bei Felsberg in Nordhessen kommt es zu einem schweren Unfall. © Helmut Wenderoth

Schwerer Unfall bei Felsberg: 43-Jähriger aus Kassel schwer verletzt

Beim Wiedereinscheren geriet er nach links auf die Bankette, verlor dann die Kontrolle über das Motorrad schleuderte quer über die Fahrbahn und prallte dann auf der rechten Seite gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer links neben dem Baum in den Graben geschleudert, das Motorrad landete auf der rechten Seite in den Büschen. Dort wurde der Schwerverletzte von Ersthelfern, die auch die Unfallstelle absicherten, bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt.

Die Polizei schätzt den Schaden an dem 24 Jahre alten Motorrad auf 5000 Euro. Das Zweirad wurde bei dem Unfall total beschädigt. (zot)

