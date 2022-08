Mann greift geistesgegenwärtig zum Gartenschlauch und löscht brennende Böschung

Von: Helmut Wenderoth

Eine Böschung in Gensungen steht plötzlich in Flammen. © Helmut Wenderoth

Mit einem Gartenschlauch verhindert ein Mann in Gensungen Schlimmeres. Möglicherweise ist eine weggeworfene Zigarette die Brandursache.

Gensungen – Der Bewohner eines Wohnhauses in der Heßlarer Straße in Gensungen war gerade mit Arbeiten an seinen Honigbienen beschäftigt, als er plötzlich starken Rauchgeruch wahrnahm. Als er nachschaute, stand die Böschung zwischen der Fahrbahn und dem Hausgrundstück am Ortsausgang des Felsberger Stadtteils lichterloh in Flammen. Dies ereignete sich am Mittwoch, kurz nach 17 Uhr.

Sofort schnappte sich der beherzte Mann den Gartenschlauch, der von Bewässerungsarbeiten noch auf dem Hof lag, und begann damit, die Flammen zu löschen. Als die von den Hausbewohnern alarmierte Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt eintraf, war der größte Teil der Flammen schon gelöscht. Etwa 20 Quadratmeter trockenes Gras waren abgebrannt.

Felsberg: Weggeworfene Zigaretten könnte Feuer verursacht haben

Der Mann hatte so eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert. Die insgesamt 20 Feuerwehrleute brauchten nur noch Nachlöscharbeiten durchzuführen. Um alle Glutnester abzulöschen, wurde der gesamt Hang mit Wasser benetzt.

Die ebenfalls an der Einsatzstelle anwesenden Polizeibeamten gehen davon aus, dass das Feuer durch eine weggeworfene Zigarettenkippe entzündet worden ist. Das Gras an der etwa zwei Meter hohen Böschung ist pulvertrocken, da genügt bei der momentanen extremen Trockenheit und dem böigen Wind ein einzelner Funke, um einen Brand auszulösen. (zot)

