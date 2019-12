Feuerwerk an Silvester: Tierheim Beuern rät zu böllerfreiem Silvesterfest

Schwalm-Eder – Wenn in der Silvesternacht Raketen in den Himmel aufsteigen, dann erfreuen sich nicht alle daran.

Nicht nur die Wildtiere fürchten sich vor den lauten Geräuschen, sondern auch Hund, Katze und Kaninchen zu Hause verkriechen sich vor Angst. Für Tiere bedeutet Feuerwerk oft Stress, heißt es vom Tierheim Beuern. „Wildtiere, Hunde und Katzen nehmen den ohrenbetäubenden Lärm, die hellen Blitze und die unbekannten Gerüche mitunter als lebensbedrohliche Situation wahr.“

Dementsprechend verkriechen sich viele Hunde und Katzen an Silvester, heißt es weiter. Andere zeigten ihre Angst durch extreme Anhänglichkeit, Zittern, Desinteresse am Futter und hektischem Herumlaufen. Feuerwerk würde Tiere nicht nur in Todesangst und Panik versetzen, sondern könne schnell zur tödlichen Gefahr werden. „Wer ein Herz für Tiere hat, sollte das Jahresende deshalb möglichst ohne Raketen und Knallkörper feiern“, teilt das Tierheim weiter mit.

Insbesondere Kracher, die bereits vor der Silversternacht abgefeuert werden, können zur Gefahr für Tiere werden. „Hunde weigern sich auf der Gassirunde plötzlich, weiterzulaufen, legen sich auf den Boden oder versuchen wegzurennen.“ Um zu verhindern, dass der Hund durch verfrühte Kracher in panischem Schrecken davonläuft, sollte er in den Tagen vor und nach Silvester besser angeleint spazieren geführt werden, rät das Tierheim und gibt folgende Tipps für die Silvesternacht:

Tiere reinholen

Bevor die Knallerei richtig losgeht, sollten alle Tiere, auch die Freigängerkatzen, ins Haus geholt werden. Die Rollläden, Vorhänge, Fenster und Türen sollten geschlossen werden.

Fernseher anschalten

Mittels Fernseher oder Radio für eine gewohnte Geräuschkulisse sorgen.

Käfige abdecken

Die Käfige von Vögeln und Kleintieren wie Kaninchen und Meerschweinchen kann man mit einem Tuch abdecken.

Nicht allein lassen

Eine vertraute Person sollte während der Knallerei anwesend sein. Die Anwesenheit der Bezugsperson gibt Tieren das Gefühl der Geborgenheit, heißt es vom Tierheim.

Normal verhalten

Wenn Hunde und Katzen trotzdem nervös herumschleichen oder sich in den Ecken verkriechen, sollte man sich möglichst normal und unbeschwert verhalten. Das gibt den Tieren mehr Sicherheit, als wenn man sich ihnen betont mitleidend zuwendet. Auf keinen Fall sollte man schimpfen oder die Tiere bestrafen, da dies nur den Stress unnötig verstärkt.

Johanna Schäfer vom Tierheim schlägt vor: „Helfen Sie, den Stress und die Gefahren für Tiere und Natur in der Silvesternacht zu vermeiden und verzichten Sie auf Feuerwerk und Böller! Anstatt Geld sinnlos in die Luft zu feuern, spenden Sie die Summe lieber für sinnvolle Zwecke.“

Kontakt und Spenden: Ein Heim für Tiere, Steinbruchsweg 1a, 34587 Felsberg-Beuern, Tel.: 05662-6482 (14 bis 16 Uhr), Fax: 05662-8879359, info@tierheim-beuern.com, www.tierheim-beuern.com, Besuchszeit Donnerstag bis Sonntag 13 bis 16 Uhr, Kreissparkasse Schwalm-Eder, BIC: HELADEF1MEG, IBAN: DE69 5205 2154 0031 3131 33