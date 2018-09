Teure Rückreise: Ehepaar aus Bergheim streitet mit Reiseveranstalter Alltours

Ärger nach der Reise: Das Ehepaar Ingrid und Karl de Latre aus Bergheim hat Ärger mit dem Reiseveranstalter Alltours. Statt in Paderborn landeten sie in Köln/Bonn. Die Transferkosten zu ihrem Auto in Paderborn will Alltours nicht zahlen.

Bergheim. Wer muss die Kosten für eine missglückte Rückreise aus dem Urlaub tragen? Über diese Frage streitet ein Ehepaar aus dem Spangenberger Stadtteil Bergheim mit dem Reiseveranstalter Alltours.

Es war ein schöner Urlaub, den Ingrid und Karl de Latre zum Jahreswechsel in der Türkei verbracht hatten. Angenehme Temperaturen, gutes Essen, Entspannung pur – der Schock traf das Ehepaar aus Bergheim bei der Rückreise am 19. Januar 2018. Der Flug endete nicht in Paderborn, dort, wo das Auto des Ehepaars stand, sondern am Flughafen Köln/Bonn. Über Monate zieht sich nunmehr der Streit mit dem Reiseveranstalter Alltours, ob die angefallenen Transportkosten erstattet werden oder nicht.

Noch im Hotel in Antalya/Türkei wurde dem Ehepaar angekündigt, dass es eine Rückflug-Änderung gebe: „Am 19.1.2018 fliegen Sie nach Köln, nicht nach Paderborn. Sie bekommen pro Person 30 Euro Rückerstattung in Deutschland.“ Weil die Maschine zu gering ausgelastet gewesen wäre, sei der Flug komplett gestrichen worden.

Das beunruhigte Ingrid, 84, und Karl de Latre, 78, nicht, hatten sie eine solche Situation doch schon bei einer Reise zwei Jahre zuvor erlebt. „Damals hatte alles geklappt“, berichtete Karl de Latre, „wir waren zwar in Köln statt in Paderborn gelandet, aber wir wurden von einem Taxi erwartet, das uns von Köln/Bonn nach Paderborn gefahren hat, direkt zu unserem Auto.“ Bei der Rückreise aus der Türkei im Januar landete das Ehepaar gegen 2 Uhr am Flughafen Köln/Bonn. Nachdem sie ihre Koffer vom Gepäckband geholt hatten, gingen die de Latres zum Infostand und warteten auf einen Taxifahrer, der ein Schild mit ihrem Namen hochhielt. Der kam aber nicht. Mehr als eine Stunde warteten sie, ließen sogar das Taxi mehrmals ausrufen. „Weder das versprochene Transportunternehmen für die Rückfahrt nach Paderborn war zu sehen, noch wurden uns die versprochenen 30 Euro pro Person ausbezahlt.“

Schließlich kümmerte sich das Paar selbst um einen Transfer nach Paderborn: Sie stiegen in ein Taxi und ließen sich ins 170 Kilometer entfernte Paderborn fahren. Die Kosten: 350 Euro.

Auf mehrmaliges Drängen per Brief überwies Alltours 30 Euro pro Person an die de Latres. Begründung: „Unsererseits wurde kein kostenfreier Transfer zum Flughafen Paderborn zugesichert.“ Die 60 Euro seien ein Ausgleich für alle Reiseteilnehmer.

Reiseveranstalter Alltours teilte dem Ehepaar mit, dass ein Reisender die Pflicht habe, eventuelle Kosten so gering wie möglich zu halten. „So wäre es in Ihrem Fall eine Möglichkeit gewesen, die im Preis inkludierten Zugtickets (rail & fly) zu nutzen.“ Mit der Taxifahrt habe das Paar seine Schadensminderungspflicht verletzt.

Das sagt Alltours

Reiseveranstalter Alltours bestreitet, dem Ehepaar de Latre vor Ort in der Türkei einen Bustransfer oder eine andere kostenfreie Beförderung zum Flughafen Paderborn angeboten zu haben. Das teilt Pressesprecherin Alexandra Hoffman auf HNA-Anfrage mit – nach Rücksprache mit der Chefreiseleiterin in der Türkei. Weil es sich bei dem Ticket um ein Rail & Fly-Ticket gehandelt habe, hätte das Ehepaar mit dem Zug vom Flughafen Köln/Bonn nach Paderborn fahren können. Auch nachts gebe es diese Zugverbindungen. „Die 60 Euro Rückerstattung hätte für ein Taxi vom Bahnhof Paderborn zu ihrem Auto am Flughafen Paderborn ausgegeben werden können“, teilte die Pressesprecherin weiter mit, „es hätte also funktioniert.“

Das sagt die Verbraucherzentrale

Neben Ansprüchen gegen den Reiseveranstalter kann das Ehepaar möglicherweise auch gegen die Fluggesellschaft Ansprüche geltend machen. Das teilt Kai-Oliver Kruske, Referent für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Hessen, mit. Denn die Airline muss laut Fluggastrechteverordnung in bestimmten Fällen auch eine Schadensersatz- und/oder Entschädigungszahlung leisten. Die Entschädigungszahlung ist unabhängig davon fällig, ob dem Reisenden ein Schaden durch den Flugausfall oder die -verspätung entstanden ist. Allerdings kann ein rechtzeitiger Hinweis auf die Annullierung des Fluges die Ansprüche entfallen lassen, sagt Kruske. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach der Länge der Flugstrecke und danach, ob die Airline eine alternative Beförderungsmöglichkeit anbietet. Für einen ausgefallenen Flug einer Strecke von bis zu 1500 Kilometern stehen Reisenden bis zu 250 Euro zu, sofern einige Voraussetzungen erfüllt sind. Im Internet gibt es zahlreiche Seiten, über die es möglich ist, die Ansprüche gegen Provision zu prüfen, zum Beispiel unter www.flugrecht.de