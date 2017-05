Gartenausstellung bot Oase im Schlosspark

© No lte

Enkelin und Großmutter: Jaren (5) und Elke Engelhardt (59) am Keramikstand von Andrea Helmig (48).

Im Melsunger Schlosspark herrschte großer Besucherandrang: Zum zweiten Mal in Folge fand dort das Gartenfest „Jardin Romantique“ statt.

31 Händler aus Deutschland präsentierten von Freitag bis Sonntag rund um das Schloss ihre Waren. Das Angebot reichte von regionalen Spezialitäten über Bekleidung und Accessoires bis hin zu allerlei Dekorationen für den heimischen Garten. Wer beispielsweise einen echten Blickfänger für seinen Garten suchte, wurde bei Charlie Messow fündig: Der 66-Jährige aus Höchst beim Odenwald lockte die Kunden mit fluoreszierenden Scheiben und Skulpturen in grellen Farbtönen. Die bunten Kunststücke aus Acrylglas stellt Messow seit drei Jahren selbst her.

Wer etwas weniger Auffälliges für seinen Garten suchte, wurde aber ebenso fündig: Neben diversen Gartenskulpturen aus Holz, Metall und Stein gab es eine große Auswahl an Blumen und Pflanzen. Für das Wohlbefinden sorgte unter anderem Roland Michael Hix, mit einem großen Angebot aus Weinen, Käse und Fleischwaren. Für ihn sei die Teilnahme am Gartenfest ein Erlebnis: „Dass Melsungen so klein und beschaulich ist, sorgt für ein sehr vertrauliches, persönliches Ambiente“, findet der 51-jährige Weinmeister aus Paderborn.

Auch aus Sicht der Veranstalter ist das Gartenfest ein großer Erfolg: Zwar sei der Start am Freitag wetterbedingt eher mäßig angelaufen, das habe sich dann aber schnell geändert. „Mit dem Sonntag sind wir aber sehr zufrieden“, sagt Peter Dahnke vom Veranstalter Watch! Events am Sonntagnachmittag.