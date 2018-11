Gemeindeglieder sollen probehören: Klosterkirche Guxhagen bekommt neue Beschallungsanlage 

+ Gute Akustik: Küsterin Birgitt Hörle (Zweite von links) und ihr Mann Martin Hörle freuen sich mit Anja Gerhold vom Kirchenvorstand und Pfarrer Uwe Krause (rechts) auf die Testphase der neuen Beschallungsanlage in der Klosterkirche. Foto: Tina Hartung

Guxhagen. Wer in die Kirche geht, möchte auch hören, was der Pfarrer predigt. Doch in der Klosterkirche in Guxhagen ist die Akustik in den vergangenen Jahren zur ganz besonderen Herausforderung geworden.