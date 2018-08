E-Bike-Fahrer raste in Gensungen vor Polizei davon

Gensungen. Ein E-Bike-Fahrer hat am Dienstag in Gensungen versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 30-jährige ungewöhnlich schnell.

Der 30-Jährige Felsberger war gegen 8.15 Uhr einer Polizeifunkstreife an der Beuernschen Straße aufgefallen: Er fuhr ein von der Bauart her ungewöhnliches E-Bike und war sehr schnell unterwegs. Als die Polizeibeamten den Fahrer kontrollieren wollten, floh dieser mit seinem Rad in Richtung Bahnhof Gensungen. Dort wollte ihn die Polizeistreife anhalten, doch der Mann reagierte mit Kopfschütteln und fuhr durch die Unterführung unter den Bahngleisen in Richtung Felsberg davon.

Die Polizei konnte den Fahrer jedoch ausfindig machen und fand das Rad in einem Schuppen an dessen Wohnort.

Nach Angaben des 30-Jährigen habe er sich Teile eines schnellen australischen E-Bikes im Internet gekauft und daraus dann ein Komplettbike gebaut. Auf dem Rollenprüfstand des Verkehrsdienstes in Homberg erreichte das E-Bike ohne unterstützende Muskelkraft eine Geschwindigkeit von 99 Stundenkilometern. Gegen den 30-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Das Rad wurde von den Polizisten sichergestellt.

Rubriklistenbild: © dpa-avis/Hauke-Christian Dittrich/Archiv