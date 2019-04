Allroundtalent mit faszinierendem Blick über das Fuldatal

Frische Energien tanken bei Genuss- und Verwöhntagen

Rotenburg an der Fulda. Willkommen zu Erholung und Genuss pur – hoch oben über dem romantischen Fuldatal. Direkt auf dem Rodenberg mit faszinierendem Blick über das reizvolle Tal und die schöne Fachwerkstadt Rotenburg an der Fulda liegt das 4-Sterne Göbel‘s Hotel Rodenberg – ein vielseitiges Urlaubsparadies.

In den großzügigen und komfortablen Zimmern kann man den Alltag hinter sich lassen und sich eine Auszeit gönnen. Die vielseitige Gastronomie in modernen und stylischen Restaurants machen jeden Aufenthalt zu einem Genuss.

Schon beim Frühstück genießen die Hotelgäste den wunderbaren Blick hinunter auf die Stadt oder in die umliegende Natur. In der warmen Jahreszeit kann man auf der Panoramaterrasse den Tag beginnen oder ihn abends bei einem frisch gezapften Bier oder kühlen Cocktail ausklingen lassen

Kulinarische Genüsse kreiert von Küchenchef Maik Opitz

Zum Wohlgefühl eines Urlaubs gehört auf jeden Fall gutes Essen. Küchenchef Maik Opitz freut sich zusammen mit seinem Team die Gäste des Hotels kulinarisch mit regionalen und saisonalen Gerichten zu verwöhnen. Hier liegt ihm die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern sehr am Herzen, die ihm die Frische der heimischen Produkte garantieren. Durch die Karriere in großen und renommierten Häusern im In- und Ausland, u.a. dem Adlon und diversen Interconti Hotels, kann Maik Opitz mit viel Erfahrung in der internationalen Küche aufwarten. Am Abend hat der Gast die Wahl zwischen verschiedenen Restaurants mit frischen, leichten Speisen aus der Region oder er marschiert am Wochenende zu der Rodenberg-Alm, die nur zehn Gehminuten entfernt liegt.

Für pure Entspannung

Für viele Menschen steht im Urlaub die Entspannung im Vordergrund. Was gäbe es da Besseres, als ein bisschen Wellness zu machen? Der Rodenberg SPA ist eine Erlebnisbadewelt auf 1400 Quadratmetern mit Wildwasserkanal, Hot-Whirlpool, verschiedenen Saunen und Solarium. Die Saunen bieten ein Spektrum von der heißen Finnischen Sauna, über die angenehme Bio-Sauna, der Eukalyptus-Sauna, dem Dampfbad bis zu einer Solegrotte. Richtig verwöhnt wird der Gast bei einer Gesichts- oder Körperbehandlung in der Wellness-Lounge des Hotels. Ausgebildete Kosmetikerinnen und Masseure wissen der Entspannung auf den Grund zu gehen. Von Wohlfühlmassagen zu exotischen Ritualen, duftende Bäder, Peelings und Packungen, klassische kosmetische Gesichtsbehandlungen, regenerative Kosmetik oder Anti-Aging-Behandlungen – die Auswahl ist beeindruckend und verlockend: eine Ganzkörpermassage mit warmem Schokoladenöl oder eine sanfte Rückenmassage mit heißen Lavasteinen? Rosentraum- oder Lavendelbäder, Kaffee- oder Meersalzpeeling? Wer sich nicht entscheiden kann, dem helfen vielleicht die Arrangements, in denen passende Behandlungen zusammengestellt sind. Kuschelige Bademäntel und eine Badetasche findet der Gast auf den Zimmern des Hotels.

Die Rodenberg Erlebniswelt hat noch mehr zu bieten. Ein absolutes Highlight für die Kids und Teens ist z.B. der Indoor-Spielpark „Koala Kids World“ mit vielen Spielattraktionen. Ein Abenteuerspielplatz, eine Socceranlage, ein kleiner Streichelzoo und eine Ponyranch lassen Kinderherzen höherschlagen. Und natürlich kann man in der Umgebung ganz nach Gusto wandern, Rad fahren und Nordic Walking Strecken direkt vom Hotel aus begehen. Das Hotel ist umgeben von einer herrlichen Waldlandschaft und bietet zahlreiche Ausflugsziele von Rotenburg an der Fulda aus – ideal für einen erlebnisreichen und zugleich erholsamen Wohlfühl-Aufenthalt.