Großalarm in Melsungen – Über 100 Einsatzkräfte rücken aus

Von: Helmut Wenderoth

Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei sind in Melsungen (Schwalm-Eder-Kreis) wegen eines Feuers im Einsatz. Ein Brandherd wird aber nicht gefunden.

Melsungen – Zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte kam es am Montagabend (14. August) in Melsungen. Um 19.32 Uhr wurde der Rettungsleitstelle ein Brand in der Spielothek Playland in der Nürnberger Straße gemeldet. In dem Gebäudekomplex befindet sich nicht nur die Spielothek, sondern auch ein Fitnessstudio und mehrere Wohnungen. Da bei der Alarmmeldung nicht klar war, ob und wie viele Personen sich noch in dem Gebäude befanden, wurde Großalarm für die Feuerwehren und den Rettungsdienst ausgelöst.

Großalarm in Melsungen: Einsatzkräfte müssen sechs Personen evakuieren

Insgesamt kamen 103 Einsatzkräfte der Feuerwehren, vom Rettungsdienst und der Polizei an die Einsatzstelle. Die Einsatzleitung hatte der stellvertretende Melsunger Stadtbrandinspektor Ansgar Knott. Die Mitarbeiter vom Rettungsdienst brachten gemeinsam mit den Feuerwehrleuten insgesamt sechs Personen aus dem Gebäude in die Rettungswagen. Wie Knott sagte, war beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute, Rauch im Treppenhaus festgestellt worden. Ein offenes Feuer konnte aber nicht festgestellt werden. Mehrere Atemschutztrupps durchsuchten das Gebäude.

In Melsungen kam es am Montag (14. August) zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. © Helmut Wenderoth

Feuerwehrmann muss bei Einsatz in Melsungen von Rettungsdienst behandelt werden

Auch ein Feuerwehrmann wurde vom Rettungsdienst versorgt. Alle sieben Personen wurden ambulant versorgt, brauchten aber nach der Erstuntersuchung nicht in Krankenhäuser gebracht zu werden. Der Einsatzleiter gliederte die Einsatzstelle in drei Abschnitte auf. Neben den Abschnitten Innen- und Löschangriff wurde auch ein Abschnitt Rettungsdienst gebildet. Alle betroffenen Räume wurden auf Personen und Brandherde abgesucht. Vor Ort waren, bis auf Kehrenbach und Günsterode, alle Wehren aus Melsungen und den Stadtteilen, die Drehleiter aus Felsberg und mehrere Rettungswagen.

Die Bahnhofstraße, ab dem Feuerwehrkreisel, und auch der gegenüberliegende Parkplatz wurden von Polizei und Feuerwehr für den Verkehr gesperrt, um genügend Aufstellflächen für die Einsatzfahrzeuge und besonders die beiden Drehleitern aus Melsungen und Felsberg zu haben. Auf dem Parkplatz, der gegenüber dem betroffenen Gebäude liegt, wurde die Einsatzleitung und auch ein Behandlungsplatz eingerichtet. Der DRK Ortsverein Melsungen übernahm die Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken.

Die Feuerwehrleute bauten von Hydranten aus, mehrere Wasserversorgungen zu dem Gebäude auf, Löschtätigkeiten brauchten aber nicht mehr durchgeführt zu werden. Mit Wärmebildkameras wurden die Räume auf Brände abgesucht, und auch von der Drehleiter aus wurde das Dach auf Rauchentwicklung überprüft.

Schadenssumme bei Großalarm in Melsungen noch nicht ermittelt

Neben den Melsunger und Felsberger Einsatzkräften der Feuerwehren waren vom Schwalm-Eder-Kreis Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar, Kreisbrandmeister Oliver Garde, der leitende Notarzt Michael Niggemeier und der Organisatorische Leiter für den Rettungsdienst, Dirk Lange, vor Ort. Auch Bürgermeister Markus Boucsein, Regierungspräsident (RP) Mark Weinmeister und Mario Mißler von der Brandschutzaufsicht beim RP waren vor Ort.

Die Einsatzkräfte der Melsunger Kernstadtwehr hätten eigentlich nur über die Straße zu fahren brauchen, um an die Einsatzstelle zu kommen, doch sie befanden sich zu einer Übung im Wald bei Adelshausen. Der Montagabend ist der traditionelle Übungsabend der Melsunger Brandschützer.

Da der Verdacht auf Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden von der Polizei weitere Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte auch der Hauseigentümer, der ebenfalls zu dem Gebäude gekommen war, noch nicht sagen. Gegen 21.00 Uhr waren die gesperrten Straßen wieder frei und alle Einsatzkräfte, bis auf die Polizei, die zur Spurensicherung vor Ort blieb, wieder eingerückt. (Helmut Wenderoth)

