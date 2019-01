Fund im Wald irritiert Anwohner: Tierschädel und Teufelsbild bei Dagobertshausen entdeckt

Ein Tierschädel, ein Satansbild und ein Kreuz aus Steinen am Waldrand bei Dagobertshausen haben in den vergangenen Tagen für Irritation bei einigen Dorfbewohnern gesorgt.

Das Kreuz war einem Spaziergänger am 15. Januar aufgefallen. Er fotografierte das Kreuz, das mithilfe von Steinen auf dem Waldboden angeordnet war und auf dessen Spitze ein skelettierter Tierschädel lag. Teelichter waren neben dem Kreuz aufgestellt.

Der Spaziergänger informierte den Ortsvorsteher Winfried Hucke, der sich daraufhin am Samstag selbst ein Bild von der Situation machte. Er entdeckte, dass das Kreuz verändert worden war: Jemand hatte neben dem Kreuz Zweige in die Erde gesteckt und ein Bild, das den Teufel zeigt, an einem der Zweige befestigt. Laut Hucke hätten Spaziergänger das Kreuz bereits zerstört und Steine und Tierschädel in den Wald geworfen. Doch das Kreuz sei danach wieder aufgebaut worden.

Die Reaktionen auf das merkwürdige Kreuz seien sehr unterschiedlich, schildert Hucke. Viele belächelten den Vorfall lediglich. Er habe aber von einer Spaziergängerin erfahren, die aus Angst die Örtlichkeit meide. „Und das geht entschieden zu weit“, findet Hucke. Spaziergänger sollen die Stelle aber bald wieder sorglos passieren können.

Denn die Waldinteressenten Dagobertshausen, denen das betroffene Waldstück gehört, wollen dem Spuk ein Ende bereiten und das Kreuz wegräumen. „Wir wollen nicht, dass sich Nachahmer finden, die auf dumme Gedanken kommen“, sagt Olaf Wenderoth von den Waldinteressenten.

Er berichtet, dass das Steinkreuz von Spaziergängern gelegt worden sei, mit denen er auch darüber gesprochen habe. Erst im Nachhinein seien der Tierschädel und das Satansbild hinzugefügt worden – von wem, wisse er nicht.

Ein Fall für die Polizei sei das Kreuz nicht, sagt Jörg Grösch von der Polizeidirektion Schwalm-Eder. "Vom Grundsatz her ist das nicht strafbar." Etwas anderes sei es, wenn jemand ein solches Kreuz beispielsweise auf einem Friedhof auslege. "Dann könnte ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung vorliegen."

Wäre der Ort nicht öffentlich zugänglich, könne man von Hausfriedensbruch sprechen. Strafbar könnte unter Umständen das Töten des Tieres sein, von dem der Schädel stammt: „Nur Personen, die dafür autorisiert sind, dürfen Tiere töten“, erläutert Grösch. Der Vorfall im Malsfelder Ortsteil Dagobertshausen sei aber etwas, was man „im Auge behalten“, sollte. Vergleichbare Fälle seien ihm aus dem Schwalm-Eder-Kreis nicht bekannt, sagt Jörg Grösch.