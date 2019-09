120 neue Pflegeplätze: Seniorenheim in Guxhagen bis 2022 bezugsfertig

Investition von 25 Millionen Euro

Guxhagen – Auf einem 6000 Quadratmeter großen Grundstück am Fuldaberg in Guxhagen wird Architekt und Investor Frank Lengemann ein neues Seniorenheim bauen, das bis zu 120 Pflegeplätze haben und im Herbst 2022 in Betrieb genommen werden soll.