Gemeinschaftsliste Guxhagen ist 75 Jahre alt – Feier im September geplant

Von: Fabian Becker

Kandidierten 1993: Das sind 20 der 21 Kandidaten der Gemeinschaftsliste Freie Wähler Guxhagen für das Gemeindeparlament. Am Ende wurden zehn in die Gemeindevertretung gewählt. repro: Fabian Becker © Becker, Fabian

Vor 75 Jahren wurde die Gemeinschaftsliste Freie Wähler Guxhagen gegründet. Wir blicken auf ihren Werdegang zurück.

Guxhagen – Die Gemeinschaftsliste Freie Wähler Guxhagen (GL) ist 75 Jahre alt geworden. Eines ihrer ersten Vorhaben: Otto Bonn zum ehrenamtlichen Bürgermeister machen, als dieser noch vom Parlament gewählt wurde. Und es gelang. Heute vor 75 Jahren – am 24. August 1948 – wurde Bonn in sein Amt eingeführt, das er bis 1965 ausübte. Wir blicken auf die Geschichte der GL zurück.

Die ersten Jahre

Zu den langjährigsten noch lebenden Mitgliedern gehören Ulrich Manthei (81), der seit 42 Jahren dabei ist und Ulrich Wiegand (69), der sich seit 1985 für die GL engagiert. „Die GL ist damals aus der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands (LPD), dem Vorgänger der FDP hervorgegangen“, sagt Manthei. „Damals dachten sie, wir sind hier auf dem Dorf, da braucht es keine Partei.“

Einer der Gründe für die GL: Otto Bonn, ehemaliger Bürgermeister von Guxhagen. © Archiv Guxhagen

Die Ergebnisse

Das erste Mal ins Parlament gewählt wurde die GL 1952, damals mit zehn Sitzen. Die meisten Sitze hatte sie in den Jahren 1972 bis 1981 mit je 13, die wenigsten 1956 und 1964 sowie von 2001 bis 2011 mit 7. Aktuell hat die GL 9 der 31 Sitze im Guxhagener Gemeindeparlament.

Die Themen

In den vergangenen 75 Jahren hat sich die GL mit verschiedenen Themen beschäftigt. Dazu gehöre beispielsweise der Wiederaufbau der im Krieg zerstörten Brücke über der Fulda. Dazu wurden zwei Varianten diskutiert: eine Verlängerung der Sellestraße und der Wiederaufbau an der vorherigen Stelle, sagt Manthei. Die Entscheidung fiel für den Wiederaufbau an derselben Stelle.

Ein großes Thema aus der jüngeren Vergangenheit sei die Ersteigerung des Bahnhofs im Jahr 2012 gewesen, was auch die GL gut geheißen habe. Bürgermeister Edgar Slawik reiste dazu nach Leipzig, wo die Gesellschaft Sächsische Grundstücksauktionen mehrere Bahnhöfe versteigerte, darunter auch der aus Guxhagen. Die Gemeinde erhielt schließlich den Zuschlag mit einem Gebot von 19 000 Euro.

Das Ende einer Ära

„1989 endete die 40-jährige Vorherrschaft der GL bei der Besetzung des Bürgermeisteramts“, sagt Wiegand. Die Grünen waren 1985 erstmals mit einem Sitz in das Guxhagener Parlament eingezogen. GL und SPD lagen gleich auf. Seit der Gründung der GL hatte diese bisher immer die meisten Sitze für sich gewinnen können.

„Der heutige Landrat, Winfried Becker, wurde 1988 mit den Stimmen von SPD und Grünen zum neuen Bürgermeister gewählt und trat im folgenden Jahr sein Amt an“, erklärt Weigand. Die Amtszeit von Harald Kraß endete. Er war 1965 zu Bonns Nachfolger gewählt worden. Mit Kraß’ Abwahl endete auch die Zeit, in der sich die GL nach den von ihnen unterstützten Bürgermeistern benannte.

Die Zweitstärksten

Seit dem sei die GL immer als zweitstärkste Fraktion ins Parlament eingezogen. „Wir haben anschließend viele Anträge nicht mehr durchgekriegt, zum Beispiel zu Solarbäumen und Fotovoltaik-Anlagen als von der Klimakrise noch keine Rede war“, sagt Wiegand. Auch eine E-Tankstelle für E-Bikes sei ein Thema gewesen.

Der Name

In den ersten Jahrzehnten trug die GL immer den Namen der Bürgermeister, für deren Wahl sie sich eingesetzt hatten, im Namen. So hieß die GL zwischendurch Gemeinschaftsliste Otto Bonn und Gemeinschaftliste Harald Kraß.

Von 1989 bis 2015 nannte sich die GL Gemeinschaftsliste Guxhagen, dann Gemeinschaftsliste Freie Wähler Guxhagen. „Es gab damals viele, die nach Guxhagen zuzogen, zum Beispiel aus Kassel, die konnten mit dem Begriff Gemeinschaftsliste nichts anfangen“, sagt Wiegand. Seit 2015 hat die GL zudem einen Verein gegründet, in dem sie sich organisiert.

Eine so alte Gemeinschaftsliste ist außergewöhnlich Das eine Gemeinschaftsliste so alt wird, ist schon etwas Außergewöhnliches, sagt Politikprofessor Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel. „Da müssen einige positive Faktoren zusammenkommen.“ Zum Beispiel sei ein gutes Miteinander der Mitglieder untereinander und die Differenz zu den etablierten Parteien nötig, also wie sehr sich die Mitglieder der Gemeinschaftslisten in den etablierten Parteien nicht wiederfinden. Geschichtlich gesehen habe es Gemeinschaftslisten auf kommunaler Ebene aber immer schon gegeben. Denn auf der kommunale Ebene gehe es primär um eine sachlich-fachliche Zusammenarbeit. „In gewisser Hinsicht sind Gemeinschaftslisten sogar Vorläufer von Parteien“, erklärt Schroeder. Während Gemeinschaftslisten ihr Profil als lokales Personennetzwerk fänden, seien Parteien Organisation, die über überregionale Anschlussstellen verfügen. (fab)

Der neue Kandidat

„Als wir 2002 gehört haben, das Becker erster Kreisbeigeordneter werden will, haben wir uns auf die Suche nach einem GL-Kandidaten gemacht“, sagt Manthei. Die GL sei damals auf den parteilosen Edgar Slawik aufmerksam geworden, weil er als Vorsitzender des Tuspo 1888 Guxhagen bekannt und Jurist war.

„Slawik kam bereits im ersten Wahlgang auf mehr als 50 Prozent der Stimmen und wurde damit zum neuen Bürgermeister gewählt“, sagt Manthei. Er war der erste von der GL unterstützte Bürgermeisterkandidat, der direkt von den Guxhagenern gewählt wurde, denn das war erst seit Mitte der 1990er-Jahre möglich. Slawik war außerdem der erste von der GL unterstütze Bürgermeister, dessen Namen die Gemeinschaftliste nicht trug. Er ging 2021 in den Ruhestand. Auf ihn folgte die aktuelle Bürgermeisterin Susanne Schneider, die bei der Bürgermeisterwahl von der SPD unterstützt wurde.

Die Feier

Das 75-jährige Bestehen soll auch gefeiert werden. Dazu lädt die GL für Samstag, 23. September, ab 19 Uhr in das Guxhagener Gasthaus Zur Breitenau, Brückenstraße 9, ein. Dort finden seit jeher die meisten Sitzungen der GL statt. (Fabian Becker)

Gemeinsam für Guxhagen: Ulrich Wiegand (links) und Ulrich Manthei engagieren sich in der GL. © Fabian Becker