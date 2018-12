Auto in Guxhagen beim Ausparken beschädigt

Guxhagen. Am Montag um 15.15 Uhr kam es auf dem McDonalds Parkplatz an der Robert-Bosch-Straße in Guxhagen zum Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen.

Eine 25-jährige Frau aus Vellmar wollte mit ihrem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke vor dem Schnellrestaurant ausparken. Gleichzeitig befuhr eine 41-jährige Frau aus Hüttenberg mit ihrem BMW die Fahrbahn in Richtung Parkplatzausfahrt. Die Hüttenbergerin hielt ihren Wagen an, um Fußgänger über die Straße gehen zu lassen. Dies bemerkte die Vellmarerin nicht. So kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei gibt den Schaden an dem BMW mit 1000 Euro an. Am Mercedes entstand kein Schaden. (zot)