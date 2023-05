Betreiber von Guxhagener Seniorenzentrum stellt Insolvenzantrag

Altenzentrum auf der Kippe?

Moderne Architektur: So soll das neue Seniorenwohn- und Pflegezentrum in Guxhagen mal aussehen.

Die Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH, die das im Bau befindliche Seniorenzentrum in Guxhagen betreiben wollte, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Nun ist die Zukunft des Heims unklar.

Guxhagen/Wolfhagen – Die Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH, die das im Bau befindliche Seniorenzentrum in Guxhagen betreiben wollte, hat beim Amtsgericht Kassel einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das teilte Geschäftsführer Klaus Tschentscher mit.

Ein klares Bekenntnis zum Seniorenzentrum in Guxhagen kann die Wolfhagen gGmbH daher nicht geben. Unternehmer Frank Lengemann, der das Seniorenzentrum am Fuldaberg gegenüber dem Kloster Breitenau errichtet, ließ auf HNA-Anfrage mitteilen, er könne sich derzeit aus persönlichen Gründen nicht äußern.

Der Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sei erforderlich, weil in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen worden seien, die sich mittlerweile als falsch erwiesen hätten und nun den Fortbestand des Seniorenzentrums in Wolfhagen gefährdeten, sagt Tschentscher.

So habe sich die alte Geschäftsführung auf den Betrieb in Guxhagen eingelassen, was nach den aktuellen Planungen aber nicht finanzierbar sei. Verhandlungen mit den Beteiligten, eine außergerichtliche Sanierung anzustrengen, seien gescheitert. Daher sei der Insolvenzantrag gestellt worden.

Ziel des Eigenverwaltungsverfahrens sei es, die Wolfhager Gesellschaft wieder vollständig wirtschaftlich handlungsfähig zu machen, sagt Tschentscher. Nur so könne sie ihren Kernaufgaben nachkommen und älteren Menschen im Raum Wolfhagen in den Bereichen der stationären, der teilstationären und der ambulanten Dienste adäquate Wohn- sowie Pflege- und Betreuungsangebote unterbreiten.

Es gehe daher nicht um die Liquidation der Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH, sondern um eine Sanierung, sagt der Geschäftsführer. Dem Antrag auf Einleitung eines Eigenverwaltungsverfahrens werde vom Gericht nur stattgegeben, wenn eine Aussicht darauf besteht.

Da sich die gGmbH ohne das Seniorenzentrum in Guxhagen in einer wirtschaftlich soliden Lage befinde, würden die Chancen für einen Erhalt des Seniorenzentrums positiv bewertet. (Antje Thon, Fabian Becker)