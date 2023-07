Ellenbergerin wurde von Betrügern angerufen – Sie sollte für Rettung von Sohn zahlen

+ © Fabian Becker Betrüger wollten Geld von ihr: Ute Hartmann aus Ellenberg sollte Corona-Impfstoff für vermeintlichen Sohn bezahlen. © Fabian Becker

Trickbetrüger wollten Ute Hartmann aus Ellenberg täuschen, um an ihr Geld zu kommen. Glücklicherweise wurde die 62-Jährige noch rechtzeitig stutzig.

Ellenberg – Trickbetrüger haben versucht, Ute Hartmann aus Ellenberg zu täuschen: Ein Prof. Dr. Berger habe sie mit unterdrückter Nummer angerufen und gesagt, ihr Sohn sei auf der Intensivstation im Elisabeth-Krankenhaus Kassel und müsste vielleicht sterben, wenn sie nicht zahle, berichtet die 62-Jährige.

„Dieser vermeintliche Prof. Dr. Berger hat mir gesagt, mein Sohn habe eine seltene Corona-Delta-Variante“, sagt Hartmann. Ihr Sohn könne aber einen in Amerika schon zugelassenen Impfstoff haben, der auch in Deutschland bald zugelassen werde. „Ich sollte mit 20.000 Euro in Vorleistung gehen, angeblich würde ich das Geld später von der Krankenkasse zurückbekommen.“ Sonst müsse ihr Sohn sechs Wochen an die Lungenmaschine. Ob er das überlebe, sei ungewiss, habe Berger behauptet.

Dann war ihr vermeintlicher Sohn am Telefon. „Stimme und Wortwahl klangen sehr nach meinem Sohn, so als hätte ihn jemand aufgezeichnet“, sagt die 62-Jährige. Er sei kurzatmig gewesen und habe geweint. „Er sagte noch: Mama, das kriegen wir doch hin. Du lässt mich doch nicht im Stich.“

Hartmann hatte aber das Geld nicht. „Daher fragte Berger, wie viel ich habe und ob ich Wertgegenstände wie Schmuck, Möbel und Bilder hätte“, sagt sie. „Ich bin arm wie eine Kirchenmaus, habe ich ihm gesagt.“ Doch sie hatte den Tätern bereits eine Summe genannt, die sie hätte aufbringen können. „Berger sagte dann, er muss klären, ob die Impfung damit möglich ist.“ Daraufhin sei es kurz still gewesen. „Als er wieder da war, sagte er: Gut, wir machen das.“

Misstrauisch wurde Hartmann, als es um die Geldübergabe ging. „Berger fragte mich, ob ich angezogen bin und Briefumschläge zu Hause habe“, sagt sie. „Ich sollte dann einen Umschlag ohne Fenster nehmen und draufschreiben: Prof. Dr. Berger, Intensivstation.“ Den Umschlag sollte sie bei einem Arzt in Lohfelden abgeben, mit dem Berger angeblich befreundet ist, aber nicht in seiner Praxis. „Ich sollte schon mal nach Lohfelden fahren und mein Handy anlassen.“

Da ihr das komisch vorkam, sagte die 62-Jährige: „So schnell bekomme ich das nicht hin, ich brauche eine Viertelstunde.“ Die bekam sie. In dieser Zeit rief sie im Krankenhaus an und fragte nach ihrem Sohn und dem angeblichen Prof. Dr. Berger – beide gab es dort nicht.

Anschließend rief Hartmann ihre Schwiegertochter an, da ihr Sohn zu der Zeit an der Arbeit sein sollte, und bat sie, er solle zurückrufen. Was er auch tat. „Als dann wieder eine unterdrückte Nummer anrief, bin ich nicht mehr ans Telefon gegangen.“

Während des Telefonats habe Berger die 62-Jährige ständig unter Druck gesetzt. „Er sagte immer wieder so Sachen wie: Ich habe auch noch was anderes zu tun; ich muss mich auch noch um andere Patienten kümmern“, sagt sie. „Ich glaube, er wollte verhindern, dass ich einen klaren Gedanken fassen kann.“

Das Telefonat habe sie sehr mitgenommen. „Ich brauchte eine Woche, um es zu verdauen“, sagt Hartmann. Dazu habe sie viel mit Bekannten darüber gesprochen. Einige hätten gesagt, das wäre ihnen nicht passiert. „Aber wenn es um das eigene Kind geht, sagt keine Mutter, das geht mich nichts an.“

Täter setzen auf psychischen Druck

2023 gab es im Schwalm-Eder-Kreis bisher Schockanrufe im mittleren zweistelligen Bereich. „Die Masche des falschen Arztes ist in den vorigen Jahren in nur sehr wenigen Fällen bekanntgeworden“, sagt Kriminalhauptkommissar Nikolai Turovsky. Dabei stecke meist organisierte Kriminalität dahinter. „Die Stimme kann und wird von den Tätern nicht nachgeahmt“, sagt Turovsky. „Vielmehr hat der vermeintliche Angehörige nur einen kurzen Part im Telefongespräch, in dem er in der Regel am Weinen oder Schluchzen ist, sodass die Stimme nicht erkannt werden kann.“ In einigen Fällen spreche der vermeintliche Angehörige lediglich im Hintergrund.

Auch der von den Tätern bewusst herbeigeführte psychische Druck führe dazu, dass die Angerufenen ihren vermeintlichen Angehörigen erkennen, erklärt Turovsky. Die Täter erlangten durch geschickte Gesprächsführung Informationen, sodass es dem Angerufenen nachher nicht erklärlich sei, woher die Täter das Wissen hatten. (Fabian Becker)