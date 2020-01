Brand in Landwirtschaftsbetrieb: 100 Einsatzkräfte rückten nach Guxhagen aus

Guxhagen – Ein landwirtschaftliches Gebäude in Guxhagen stand in der Silvesternacht in Flammen. Über 120 Einsatzkräfte aus Guxhagen, Melsungen und Edermünde-Grifte waren vor Ort, ebenso das Technische Hilfswerk aus Homberg. Der Schaden liegt ersten Schätzungen der Polizei zufolge bei 300 000 Euro.

Die Löscharbeiten dauerten bis zum Mittag des Neujahrstages an. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Laut Feuerwehr hatten vorbeifahrende Autofahrer gegen 0.45 Uhr das Feuer in den Gebäuden des Aussiedlerhofes auf dem Brunkelsberg zwischen Guxhagen und Grifte bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der in der Nähe der A 7-Auffahrt gelegenen Brandstelle ankamen, schlugen die Flammen schon aus einem Maschinenschuppen. Unter der Dachverkleidung und einer Solaranlage auf dem Dach fraßen sich die Flammen rasend schnell in eine Scheune, Lagerräumen und Stallungen weiter. Das Feuer zerstörte unter anderem einen Schlepper und mehrere landwirtschaftliche Maschinen. Auch Futterweizen und Strohballen brannten nieder. Glücklicherweise waren die Kühe in den angrenzenden Ställen nicht vom Feuer betroffen. Der Besitzer des Aussiedlerhofes war nicht auf seinem Hof, als der Brand ausbrach. Er feierte mit seiner Familie auf einem nahegelegenen Bauernhof ins neue Jahr. Als er die Sirenen hörte, ging er auf den Balkon. Da sah er schon den Feuerschein und die riesige Rauchwolke. Aus mehreren Strahlrohren wurden die Flammen bekämpft. Nach dem Eintreffen der Melsunger Drehleiter auch mit einem Wenderohr aus dem Leiterkorb. In einen Rinderstall wurde mit einem Hochdrucklüfter Luft geblasen, um den Rauch von den Tieren fern zu halten und ihnen Frischluft zuzuführen. Die Edermünder Feuerwehrleute bauten eine über 800 Meter lange Löschwasserversorgung von der Eder bis zur Brandstelle auf. Auch das THW aus Homberg war mit einem Kipper und einem Teleskoplader an der Brandstelle. Vor Ort waren auch ein Rettungswagen und die Polizei sowie Kreisbrandinspektorin Tanja Dittmar, Landrat Winfrid Becker und Mario Missler vom Regierungspräsidium.