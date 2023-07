Unklare Betreibersituation verzögert Bau von Guxhagener Seniorenzentrum

Seniorenheim kommt später

Der Bau des Guxhagener Seniorenzentrums verzögert sich um sechs Monate. Die unklare Betreibersituation ist laut Bauunternehmer Frank Lengemann der Grund dafür.

Guxhagen – Das Seniorenzentrum in Guxhagen wird rund sechs Monate später fertig, als ursprünglich geplant. Erwartet werde die Fertigstellung nun für Sommer 2025, teilt Bauunternehmer Frank Lengemann mit.

Die Verzögerung sei eine Folge der unklaren Situation nach der Insolvenzanmeldung der Seniorenzentrum Wolfhagen gGmbH. „Aufgrund der völlig überraschenden Insolvenzanmeldung werden derzeit Klärungsgespräche in alle Richtungen geführt“, sagt Lengemann. Zum Betreiber und dem damit verbundenen Konzept des Seniorenzentrums könne derzeit noch nichts gesagt werden.

Die Situation ist entstanden, da die Wolfhagen gGmbH Anfang Mai beim Amtsgericht Kassel einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt hat (HNA berichtete). Die gGmbH wollte bis dahin das Seniorenzentrum in Guxhagen betreiben. Geschäftsführer Klaus Tschentscher erklärte jedoch, es seien in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen worden, die sich als falsch erwiesen hätten und den Fortbestand der gGmbH gefährdeten. So habe sich die alte Geschäftsführung auf den Betrieb in Guxhagen eingelassen, was nach den aktuellen Planungen aber nicht finanzierbar sei.

Zum derzeitigen Baustand des Seniorenzentrums sagt Bauunternehmer Frank Lengemann, das Kellergeschoss sei zu 80 Prozent fertig. Außerdem seien in Teilen auch schon die Rohbauarbeiten im Erdgeschoss begonnen worden.

Auch in der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend war das Seniorenzentrum Thema. Außer nach dem aktuellen Sachstand fragte die GL-Fraktion mit einem Antrag, ob auch andere Nutzungsformen möglich seien als ein Senioren- und Pflegezentrum. Bürgermeisterin Susanne Schneider erklärte, dass grundsätzlich auch eine andere Nutzung denkbar sei, da die Baustelle in einem Mischgebiet liege. (Fabian Becker)