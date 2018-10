Elektroautos zum Leihen sollen bald im ganzen Kreisteil Melsungen unterwegs sein

Leihauto in Malsfeld: Der Elektro-Smart parkt am Rathaus. Regionalmanagerin Marion Karmann wünscht sich, dass sich noch mehr Kommunen im Kreisteil dem Carsharing-Projekt anschließen. Fotos: Féaux de Lacroix/Schaake

Guxhagen. Seit Juli steht in Malsfeld ein Elektro-Auto bereit, das man ausleihen kann (wir berichteten). Nun soll das Carsharing-Projekt des Regionalmanagements Mittleres Fuldatal auch in die anderen Kommunen des Kreisteils Melsungen kommen.

Um für das Projekt zu werben, finden derzeit Infoveranstaltungen in den Städten und Gemeinden statt, so wie neulich in Guxhagen.

„Wenn jemand unter 7000 Kilometer pro Jahr fährt, rechnet sich Carsharing.“ Das erklärte Michael Schramek, Geschäftsführer der Regiomobil Deutschland GmbH, in der Informationsveranstaltung im Guxhagener Rathaus. Eingeladen hatte die Regionalentwicklungsgesellschaft Mittleres Fuldatal. Die will Carsharing nach den Worten von Regionalmanagerin Marion Karmann als einen Baustein für die nötige Verkehrswende und einen bewussteren Umgang mit dem Auto in der Region etablieren.

Referent Schramek bezeichnete den Bahnhof Guxhagen als ein großes Plus für Carsharing: „Carsharing ist da gut, wo der Öffentliche Personennahverkehr gut ist – wie in Guxhagen.“

Wenn die Energiewende verwirklicht werden solle, „muss jeder von uns mithelfen“, sagte Bürgermeister Edgar Slawik.

Die Folge der Diskussionsrunde: Auf Vorschlag des Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Hans-Georg Albert, wird sich der Guxhagener Ältestenrat bereits am 7. November mit dem Thema befassen. Nach Ansicht von Bürgermeister Slawik könnte Carsharing für viele VW-Arbeiter aus Guxhagen interessant sein. Nur ein Beispiel von mehreren.

Würde sich die Gemeinde, die nur ein Fahrzeug für den Wassermeister im Einsatz hat, für das Projekt Carsharing entscheiden, könnte das Fahrzeug für 34 Cent pro Kilometer eingesetzt werden. „Das ist günstiger als das, was Sie heute tun“, erläuterte Fachmann Schramek das Rechenbeispiel.

Aus der Zuschauerrunde wurde angeregt, auch den Bürgerbus Guxhagen in das Projekt mit einzubeziehen. Regionalmanagerin Karmann: „Schön wäre, wenn nach dem Pilotprojekt Malsfeld nun Guxhagen die nächste Gemeinde wäre.“

In Malsfeld startete das Projekt im Juli dieses Jahres. Wie Marion Karmann auf Anfrage mitteilte, gibt es dort derzeit 20 registrierte Nutzer. Zudem nutzt ein Malsfelder das Pendler-Angebot und fährt mit einem Leihauto zur Kreisverwaltung nach Homberg. Die Teilnehmer seien zwischen 30 und 65 Jahre alt, sagt Karmann. „Alle Ziele, die wir uns für die ersten 100 Tage gesetzt haben, haben wir auch erreicht.“ Jedoch müsse man noch deutlich mehr für das Angebot werben, sagt die Regionalmanagerin. „Es wird eine Weile dauern, bis das Angebot richtig bei den Leuten im Kopf verankert ist.“ Für Malsfeld wünsche sie sich, dass sich die Zahl der registrierten Nutzer in einem Jahr verdoppelt hat. Denn: „Für meine Begriffe ist das Auto derzeit noch zu wenig unterwegs.“ Demnächst solle das Carsharing-Projekt noch stärker mit dem ÖPNV verzahnt werden.

Weitere Informationstermine:

• 7. November, 18 Uhr in Spangenberg, Feuerwehrstützpunkt, Melsunger Str. 28

• 16. November, 18 Uhr in Morschen, Rathaus, Paul-Frankfurth-Str. 11

• 29. November, 18 Uhr in Melsungen, Rathaus

• 30. November, 18 Uhr in Körle, Feuerwehrhaus, Guxhagener Str. 3