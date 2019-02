Großeinsatz: Fünfjährige soll in Guxhagen in die Fulda gefallen sein

DLRG-Gruppen und zahlreiche weitere Rettungskräfte suchen in Guxhagen nach einer vermissten Fünfjährigen.

Großeinsatz in Guxhagen-Breitenau im Schwalm-Eder-Kreis: Dort wird ein fünfjähriges Mädchen vermisst. Die Einsatzkräfte befürchten, dass das Kind in die Fulda gefallen ist.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 18.11 Uhr - Nach ersten Informationen hatte das Mädchen mit anderen Kindern auf einem Spielplatz im Bereich der Straße "Zum Ehrenhain" gespielt. Gegen 15.30 Uhr soll der Mutter aufgefallen sein, dass die kleine Kaweyar weg ist. Sie suchte zunächst selbst nach der Fünfjährigen und alarmierten dann die Polizei.

Seit 16.15 Uhr suchen nun 85 Rettungskräfte nach dem Mädchen. Im Einsatz sind Polizeibeamte, mehrere DLRG-Gruppen, alle Guxhagener Feuerwehren, die Feuerwehr aus Felsberg, Rettungshundestaffeln und so genannte Mantrailer - also speziell ausgebildete Personenspürhunde. Mittlerweile haben zudem die Kasseler Berufsfeuerwehr und Taucher ihre Arbeit aufgenommen. Auch ein Polizeihubschrauber ist aus Egelsbach in Südhessen eingetroffen und kreist über dem Einsatzort. Er ist mit einer Wärmebildkamera ausgestattet.

+ © Helmut Wenderoth

Noch steht nicht 100 prozentig fest, dass die Fünfjährige tatsächlich in den viel Wasser führenden Fluss gefallen ist. Allerdings soll die gesamte Gegend um den Spielplatz bereits abgesucht worden sein - ohne das Kind zu finden.

Am Einsatzort sind mittlerweile auch ein Notarzt und ein Notfallseelsorger eingetroffen, die sich um die Familienangehörigen kümmern.

Zunächst hatte es am Nachmittag geheißen, dass ein Junge vermisst werde. Am Abend teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit, dass es sich um ein Mädchen handelt. Kaweyar stammt aus Guxhagen. Laut Polizei kann sich die Fünfjährige nicht alleine orientieren.

Kaweyar ist etwa 1,20 Meter groß, hat eine schlanke Statur und braune halblange Haare. Bekleidet ist sie mit einer blauen Hose und einem pinken Tshirt.

Noch hoffen die Einsatzkräfte, dass die Fünfjährige nicht in den Fluss gefallen ist. Hinweis zu dem Kind nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Am Abend informierte die Polizei daher auch über die Warn-Apps Katwarn und Nina über das Verschwinden des Mädchens.

In diesem Bereich verschwand das Kind: