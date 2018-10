Familie Hildebrand aus Grebenau plant ungewöhnlichen Schlafplatz am Radweg

Wollen am Radweg R 1 einen Erlebnisbauernhof eröffnen: Yvonne und Jens Hildebrand aus Grebenau mit Tochter Kati auf dem Gelände am Grünen Weg.

Grebenau. Am Fernradweg R 1 soll es bald eine neue Attraktion geben: einen Erlebnisbauernhof mit ungewöhnlicher Übernachtungsmöglichkeit. Hinter dem Vorhaben stecken Yvonne und Jens Hildebrand aus Grebenau.

Erst kürzlich hatten die Guxhagener Gemeindevertreter dem Vorhaben grünes Licht erteilt.

Die Übernachtung

Am Grünen Weg, wo die Hildebrands seit vergangenem Jahr einen Schweinestall betreiben, sollen Radfahrer und Wanderer künftig einkehren können. Mehrere Podhäuser – urige, kleine halbrunde Holzhäuschen – will die Familie als kurzfristige Übernachtungsgelegenheit aufstellen. Je nach Ausstattung und Größe kostet ein Podhaus 3000 bis 5000 Euro. Zwei bis sechs Personen können dort übernachten. Es gibt ein Bett, einen kleinen Vorraum mit Tisch und Stühlen und eine Terrasse. Was eine Übernachtung kosten wird, wissen die Hildebrands zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Der Stall

Der Stall, der zurzeit unter anderem als Lager dient, soll umgebaut werden und als sicherer Unterstand für Fahrräder genutzt werden. Außerdem sollen dort Toiletten und eine Dusche untergebracht werden. Zudem ist ein Anbau geplant, in dem eine Küche untergebracht wird, sagt Jens Hildebrand. „Dort können sich die Besucher selbst bedienen.“

Ein Biergarten, der an den Stall anschließt, soll den Gästen stets zum gemütlichen Verweilen offen stehen. „Eine Bewirtung wird es nicht geben“, sagt Yvonne Hildebrand. Somit müsse auch keiner der Anwohner befürchten, dass es zu später Stunde „Halligalli“ auf dem Hof gebe. Denkbar sei eine Bewirtung ausschließlich bei Veranstaltungen wie beim Fuldaradeln oder beim Speichenfest, wenn Hunderte Radfahrer den Weg passieren. Den Radfahrern sollen außerdem eine E-Bike-Ladestation und eine kleine Werkstatt zum Reparieren von Fahrrädern zur Verfügung stehen.

+ So soll es aussehen: die Planung für den neuen Erlebnisbauernhof in Grebenau. Gäste sollen dort künftig die Möglichkeit haben, in Podhäusern zu übernachten. © Carolin Hartung

Der Umzug

Um als Ansprechpartner für die Gäste vor Ort zu sein, planen die Hildebrands auch den Bau eines Wohnhauses auf dem Gelände am Radweg, in das sie einziehen werden. „Ohne, dass wir vor Ort sind, würde das nicht funktionieren“, ist sich Yvonne Hildebrand sicher.

Die Tiere

Derzeit leben auf dem Gelände 200 Schweine, drei Ziegen, zwei Pferde und zwei Kaninchen. Die Tiere gehören zum Erlebnis-Konzept. Die Gäste sollen in Kontakt mit ihnen kommen, sagt Jens Hildebrand. „Viele Stadtkinder haben noch nie ein Schwein aus nächster Nähe gesehen.“

Die Zielgruppe

„Der Radweg bietet ein enormes Potenzial“, sagt Landwirt Jens Hildebrand. Die Radfahrer kämen sogar aus den Niederlanden und Schweden an Grebenau vorbei. Gerade der Bedarf an Unterkünften für ein bis zwei Tage sei groß. „Wir haben uns bei der Wirtschaftsförderung des Schwalm-Eder-Kreises über den Bedarf und die Möglichkeiten informiert“, sagt Yvonne Hildebrand. Die Idee für den Erlebnisbauernhof sei dort äußerst gut angekommen. Gaststätten und Pensionen gebe es bereits zahlreiche am Fernradweg, aber eine solche Übernachtungsmöglichkeit, und dann auch noch auf einem Bauernhof gebe es nur wenige direkt am Radweg, sagt Jens Hildebrand.

Der Zeitplan

Nachdem die Guxhagener Gemeindevertreter dem Antrag bereits zugestimmt haben, dürfen derzeit die Träger öffentlicher Belange ihre Bedenken und Anregungen zum Vorhaben äußern. „Danach müssen wir schauen, ob unsere Planung so passt oder ob etwas geändert werden muss“, sagt der Landwirt.

„Wir rechnen grob mit einem Baubeginn im kommenden Jahr.“ Die ersten Gäste wollen die Hildebrands möglicherweise bereits im Jahr 2020 auf ihrem Erlebnisbauernhof empfangen.