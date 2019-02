4,4 Millionen Euro sollen dieses Jahr in Guxhagen investiert werden

Guxhagen. 4,4 Millionen Euro will die Gemeinde Guxhagen in diesem Jahr investieren. Das kündigte Bürgermeister Edgar Slawik bei der jüngsten Gemeindevertretersitzung an.

Das Investitionsprogramm sei „ambitioniert“, dahinter stehe aber eine gute Haushaltslage und eine solide Finanzpolitik. Einige Investitionen in der Übersicht.

Bahnhof

Starten soll noch in diesem Jahr die Sanierung des Bahnhofes. Dafür sind erst einmal 600 000 Euro eingeplant. Etwa das Doppelte soll dann im kommenden Jahr in den Bahnhof fließen. Für Sanierung und Anbau soll es 900.000 Euro Fördergeld geben. Der Parkplatz soll auch im kommenden Jahr neugestaltet werden, 250.000 Euro sind dafür angesetzt, abzüglich 90.000 Euro Landeszuschuss.

Wasser und Abwasser

Die Investition in die Wasserversorgung macht einen großen Anteil der Investitionssumme aus. Fast 1,6 Millionen Euro sollen in den Jahren 2019 und 2020 eingeplant.

In diesem Jahr sollen für knapp 750.000 Euro zahlreiche Wasserleitungen in der Gemeinde erneuert. Dazu gehören zum Beispiel mit 160.000 Euro die Leitung in der Lessingstraße, mit 173.000 die in der Fuldatalstraße.

Auch in die Abwasserbeseitigung wird die Gemeinde weiter investieren. Knapp eine Million Euro fließen dieses Jahr in die Erneuerung der Kanalisation. Größte Posten sind dabei die Kanalerneuerung an der Lessingstraße mit 290.000 Euro und an Freiherr-vom-Stein-Straße mit 240.000 Euro.

Straßen

1,5 Millionen Euro will die Gemeinde in diesem Jahr in den Straßenbau investieren. Dazu zählt auch der Neubau der Brücke in Büchenwerra mit 1,2 Millionen Euro. Im kommenden Jahr sollen weitere 750.000 Euro in den Brückenneubau fließen. Vom Land gibt es 1,1 Millionen Euro für die Brücke.

100.000 Euro sind außerdem für die mögliche Renaturierung des Schwarzbachs und die Sanierung der Bachstraße in Wollrode vorgesehen. Wird das Renaturierungs-Projekt ausgeführt, liegen die Kosten bei etwa 2,6 Millionen Euro in den kommenden Jahren. Über den Haushalt stimmen die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung im März ab.

Bauhof

Der Bauhof braucht neues Gerät. Für 105.000 Euro soll ein kleiner Fendt-Traktor mit Streugerät und Frontladen angeschafft werden.

Feuerwehr

Die Guxhagener Wehr soll einen neuen Gerätewagen-Logistik bekommen. 150.000 Euro sind dafür vorgesehen. Es gibt Zuweisungen in Höhe von 39.000 Euro.