Erlebnisbauernhof in Grebenau eröffnet nächstes Jahr

Betten für müde Radler:

+ © Carolin Hartung Mitten in den Bauarbeiten: Am Radweg in Grebenau entsteht gerade der Erlebnisbauernhof von Familie Hildebrand. Im Hintergrund ist ihr künftiges Wohnhaus zu sehen. Von links Yvonne und Kati Hildebrand, Architektin Elke Fischer und Jens Hildebrand. © Carolin Hartung

Am Radfernweg R 1 in Grebenau ist ordentlich was los. Und das, obwohl die Radfahrsaison noch gar nicht begonnen hat. Direkt am Radweg laufen nämlich derzeit die Arbeiten für den neuen Erlebnisbauernhof von Familie Hildebrand auf Hochtouren.