Teurer Besuch bei McDonalds: Beim Ausparken beschädigt Fahrerin anderen Wagen - 6000 Euro Schaden

Eine Autofahrerin hat in Guxhagen beim Ausparken einen anderen Wagen beschädigt - der Schaden wird auf 6000 Euro geschätzt.

Ein 48-jähriger Mann aus Leinfelden im Kreis Esslingen hatte am Freitag, gegen 19.30 Uhr, seinen Mercedes ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen vor dem McDonalds Schnellrestaurant in der Robert-Bosch-Straße in Guxhagen abgestellt.

Neben ihm hatte eine 43-jährige Kielerin ihren Ford geparkt. Als die Frau ausparken wollte, touchierte sie aus Unachtsamkeit den Mercedes des Mannes aus Leinfelden.

An beiden Fahrzeugen wurden Stoßfänger, Kotflügel und Radkästen beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 6000 Euro.