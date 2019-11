Guxhagener Kirche: Holzwürmer in Orgel und Sitzbänken

Lösung ist in Sicht

+ © Carolin Hartung Innen eine Baustelle: Die Friedhofskirche in Guxhagen wird umfassend saniert, von links Bürgermeister Edgar Slawik, Küsterin Marleen Riemann, Tanja Engelhardt-Krok vom Bauamt und Pfarrer Frithjof Tümmler. © Carolin Hartung

Die Arbeiten an der Friedhofskirche in Guxhagen fallen umfassender aus als erwartet. Neben dem Holzwurmbefall stellt die Statik ein Problem dar. Doch eine Lösung ist in Sicht.