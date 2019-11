Guxhagener Kirche: Holzwürmer in Orgel und Sitzbänken

Guxhagen

+ © Tanja Engelhardt-Krok Beeindruckende Holzkonstruktion: Das aufwendig gestaltete Dachgewölbe der Winterkirche ist nur über einzelne Balken begehbar. © Tanja Engelhardt-Krok

Die Arbeiten an der Friedhofskirche in Guxhagen fallen umfassender aus als erwartet. Neben dem Holzwurmbefall stellt die Statik ein Problem dar. Doch eine Lösung ist in Sicht.