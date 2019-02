Guxhagen und die verzweifelte Suche nach Kaweyar: Ein Dorf unter Schock

Vermisst: die fünfjährige Kaweyar. Sie verschwand am Montag von einem Spielplatz in Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis.

Den ganzen Montag über haben die Einsatzkräfte unermüdlich nach Kaweyar gesucht. Nach dem Mädchen, das am Sonntag in Guxhagen verschwand. Die Bewohner sind unter Schock.

Trotz strahlenden Sonnenscheins und fröhlich singender Vögel fühlte es sich Montag nach dem Unglück am Fulda-Ufer in Guxhagen nicht nach Frühling an. „Bei dem Anblick läuft einem ein kalter Schauer über den Rücken“, sagte eine Spaziergängerin, als sie zur Fulda sah und das Sonarboot des Technischen-Hilfswerks gerade ins Wasser gelassen wurde. „Es ist schrecklich. Wenn meine Enkel im Garten unterwegs sind, lasse ich sie nie aus den Augen.“

Zwei mobile Sonargeräte kamen Montag auf Booten des THW und der Wasserschutzpolizei zum Einsatz. Mit Schalltechnik können Gegenstände im Wasser geortet werden. Auf einem Monitor sehen die Rettungskräfte die Gegenstände.

Damit Polizei und THW auch von Land aus die Suche verfolgen können, werden die Bilder vom Boot auf einen Monitor in einem THW-Fahrzeug mit langer Richtfunkantenne übertragen, erklärt ein THW-Mitarbeiter. Mit der Sonartechnik könne man den gesamten Flussboden präzise untersuchen. „Aber das dauert.“

Denn der Kegel, der ins Wasser gelassen wird und Schallwellen abgibt, sei nicht so breit, dass die gesamte Flussbreite mit einer Fahrt untersucht werden könne. Die Boote müssten Suchraster abfahren, also immer wieder hin und zurück – ähnlich wie beim Rasenmähen. Vier bis fünf Kilometer pro Stunde können die Boote zurücklegen. Fast 15 Kilometer Flusslauf wurden so untersucht.

+ Suche zu Land, zu Luft und zu Wasser: Der Verbleib der kleinen Kaweyar bleibt unklar.

„Hoffentlich geht das gut aus“, sagte Günter Kreuzer, der gerade mit seiner Enkeltochter an der Fulda spazieren ging, als die Rettungskräfte auf den Booten die ersten Kilometer absuchten. „Am Freitag habe ich die Familie noch gesehen. Da waren sie auch auf dem Spielplatz.“ Als er am Sonntag ebenfalls an der Fulda spazieren ging, sei ihm ein aufgeregter Mann ohne Schuhe entgegengelaufen, der ihm das Foto Kaweyars gezeigt habe. „Er hat gefragt, ob ich das Mädchen gesehen habe. Abends habe ich dann gehört, was los ist. Es ist schrecklich.“

Noch ist nicht unklar, wie und ob die Suche am Dienstag weitergehen kann.