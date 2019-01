Brummifahrer schläft in seiner Kabine, doch dann wackelt der gesamte Laster

Schwerer Lastwagen (Symbolbild): Der Fahrer wollte nachts eigentlich nur in seiner Kabine schlafen. Doch dann wackelte sein Wagen plötzlich heftig.

Ein Lastwagenfahrer ist am frühen Samstagmorgen von einer heftigen Erschütterung aus dem Schlaf gerissen worden. Eigentlich nächtigte er nur in der Lkw-Kabine auf einem Parkplatz.

Der 65-jähriger Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in Guxhagen abgestellt und sich dann in seiner Fahrerkabine schlafen gelegt. Gegen 3.05 Uhr wurde er jedoch durch ein lautes Geräusch und eine Erschütterung an seinem Sattelzug wach.

Als der Mann nachsah, stellte er fest, dass die gesamte Beifahrerseite seiner Zugmaschine erheblich beschädigt war. Kühlergrill, Spiegel und Verkleidung waren stark deformiert.

Aufgrund der Beschädigung geht die Polizei davon aus, dass sich das Verursacherfahrzeug regelrecht in den Laster verhakt haben muss. Der Unfallverursacher fuhr jedoch nach der Kollision davon, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Und der liegt bei 15.000 Euro.