Pferdetransporter auf der A 7 bei Guxhagen brannte 

Guxhagen – Ein Pferdetransporter hat am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Autobahn 7 zwischen Guxhagen und dem Dreieck Kassel-Süd gebrannt.

Die Autobahn in Richtung Norden war knapp zwei Stunden gesperrt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 66-jähriger Mann aus der Schweiz mit seinem Pferdetransporter die Autobahn in Richtung Norden. Ein Hengst befand sich in dem Pferdetransporter, ein weiterer Hengst in einem separaten Anhänger. Als der Fahrer den Qualm am Motorraum des Transporters bemerkte, fuhr er den Pferdetransporter auf den Seitenstreifen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Transporter im Bereich des Motorraumes bereits in Vollbrand. Ein Pferd wurde bereits von dem Fahrer aus dem Transporter gerettet. Die Feuerwehr Guxhagen löschte mit einem Trupp unter Atemschutz den brennenden Transporter mit etwa 2800 Liter Schaum-Wassergemisch ab. Ein weiterer Trupp rettete den Hengst aus den Anhänger.

+ © Feuerwehr Guxhagen/ Brandenstein

Der Abtransport der Pferde fand laut Polizei durch den Ländlichen Reit- und Fahrverein Guxhagen/Dörnhagen statt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Außerdem im Einsatz waren die Feuerwehr Kassel, der Rettungsdienst und Autobahnpolizei. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 15 000 Euro.