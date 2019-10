Unfall bei Guxhagen: Schlepper und Fahrzeug von Hessen Mobil kollidierten

Unfall bei Guxhagen: Ein Schlepper mit angehängtem Drehscharpflug und ein Fahrzeug von Hessen Mobil kollidierten - es blieb bei einem Blechschaden.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstag gegen 9 Uhr. Ein 50-jähriger Landwirt aus Guxhagen befuhr mit seinem Fendt-Schlepper, an den der Drehscharpflug angehängt war, einen Wirtschaftsweg am Krunkel bei Guxhagen. Er wollte anschließend auf die in Richtung Ellenberg führende Kreisstraße 4 einbiegen.

Den gleichen Wirtschaftsweg befuhr auch ein Lkw von Hessen Mobil. Der Fahrer des Lasters hielt sein Fahrzeug an, um den Schlepper vorbeizulassen. Durch eine Unebenheit in dem Feldweg schwenkte der Drehscharpflug aber aus und touchierte das Fahrzeug von Hessen Mobil.

Dabei wurden die Beifahrertür, der A-Holm und der Außenspiegel des LKW beschädigt. Am Schlepper und dem landwirtschaftlichen Gerät entstand kein Schaden. Insgesamt schätzen die Beamten den Schaden auf 1500 Euro. (zot)