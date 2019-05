Radfahrer aus Baunatal bei Unfall schwer verletzt: Lkw-Fahrer hatte ihn übersehen 

Bei einem Unfall mit einem Laster in der Nähe von Guxhagen wurde ein 64 Jahre alter Radfahrer aus Baunatal am Freitag schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer hatte ihn übersehen.

Schwere Verletzungen zog sich ein 64 Jahre alter Radfahrer aus Baunatal bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 10.30 Uhr in der Nähe des Guxhagener Ortsteil Grebenau zu. Nach Angaben der Polizei in Melsungen wollte ein 57-Jähriger aus Melsungen mit seinem Lkw von der K 147 auf die B 83 auffahren. Er holte mit seinem Fahrzeug aus und übersah dabei vermutlich den Radfahrer, der Vorfahrt hatte.

Beim Zusammenstoß mit dem Laster zog sich der 64-jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus nach Melsungen gebracht. Am Lkw entstand ein Schaden von 500 Euro.

Hier ereignete sich der Unfall: