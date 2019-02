Vermisste Kaweyar in Guxhagen: "Es gibt immer noch Hoffnung, dass sie lebt"

Dringender Aufruf der Polizei im Fall der vermissten Kaweyar: Alle Bewohner sollten in Kellern und möglichen Verstecken nachschauen. Es könne immer noch sein, dass das Mädchen lebt.

Aktualisiert um 20 Uhr - Die Suche nach dem vermissten Mädchen Kaweyar aus Guxhagen lief am Dienstag weiter. Dabei bat die Polizei um aktive Mithilfe der Bevölkerung. Das fünfjährige Kind verschwand am Sonntag gegen 15.30 Uhr spurlos von einem Spielplatz im Bereich der Straße „Zum Ehrenhain“ nahe der Fulda. Die Polizei geht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall aus. Deshalb wurden beide Seiten des Fulda-Ufers auf einer Strecke von 19 Kilometern bis nach Kassel abgesucht.

Dennoch: "Es gibt immer noch Hoffnung, dass das Kind überlebt hat", sagt Gerd Kümmel, Leiter der Polizei in Melsungen. Deshalb gingen Beamte in Guxhagen von Tür zu Tür und befragten die Anwohner. Außerdem sei geplant, in den kommenden Tagen Flyer zu verteilen, so Kümmel. Laut Polizei ist das Mädchen Autistin. Deshalb bestehe die Möglichkeit, dass sie sich versteckt hat und nicht um Hilfe ruft, sagt Kümmel. Daher lautete der Aufruf der Polizei, in jedem Keller und möglichem Versteck nachzusehen.

Am Abend teilte die Polizei auf Anfrage mit, dass für den Dienstag keine weiteren Einsätze von Booten oder Hubschraubern geplant seien. Hinweisen werde man jedoch weiterhin nachgehen. Auch Polizeistreifen würden weiter Ausschau halten, teilte ein Sprecher mit. Ob die Suche am Mittwochmorgen mit Booten und Hubschraubern fortgesetzt wird, ist noch unklar.

Außerdem bittet die Polizei Anwohner, die an dem Tag zwischen 14 und 16 Uhr in der Nähe des Spielplatzes waren, oder Fotos vor Ort gemacht haben, sich bei der Polizei zu melden. „So könnten wir durch Zeugenaussagen herausfinden, wo sich das Mädchen zuletzt aufgehalten hatte“, so Kümmel. Auf die Polizei komme nun außerdem jede Menge Schreibtischarbeit zu. Durch das Verhören der Zeugen versuche die Polizei, genau zu rekonstruieren, wo sich Kaweyar zu welchem Zeitpunkt aufgehalten hat. Da auch Kinder verhört werden müssen, die kein Deutsch sprechen, müssten Dolmetscher zur Vernehmung hinzukommen.

Bis zum Dienstagnachmittag seien zahlreiche Hinweise von Anwohnern eingegangen. In Sozialen Netzwerken haben Tausende die Nachricht vom Verschwinden des Kindes geteilt. Reiter aus Fuldabrück haben sich am Dienstag auf den Weg gemacht, um Kaweyar zu suchen. Sie wollen auch am Mittwoch ausreiten.

Man habe am Sonntag und Montag alles an moderner Technik zur Suche eingesetzt, was möglich gewesen sei, sagt Kümmel. Auf den Einsatz der neuen Drohnenstaffel des Deutschen-Roten-Kreuzes Kassel-Wolfhagen habe man bewusst verzichtet. Denn die Ausstattung der angeforderten Hubschrauber sei schlicht besser.