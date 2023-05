Wollröder erklären: Das sind Dorfverschönerungsvereine

DVV 73 Wollrode ist 50

+ © Agnes Dürr Hingucker im Wald: Der Wollröder Märchenpfad wurde 2016 mithilfe des DVV angelegt. © Agnes Dürr

Der Wollröder Dorfverschönerungsverein ist 50 Jahre alt geworden. Zwei Mitglieder erklären, was so ein Verein macht und wozu er da ist.

Wollrode – Den Dorfverschönerungsverein (DVV) 73 Wollrode gibt es nun seit 50 Jahren. Wir haben mit Gründungsmitglied Heinrich Proll und Emil Jung, der fast von Anfang an dabei ist, darüber gesprochen, wofür es solche Vereine gibt und was sie machen. Dazu Fragen und Antworten:

Welche Aufgabe haben Dorfverschönerungsvereine?

„Sie sind die Schnittstelle zwischen den Vereinen eines Ortes“, erklärt Jung. Der 85-Jährige war einer der ersten, der dem DVV nach der Gründung beitrat. „Wir haben 98 Mitglieder, von denen viele in mehreren anderen Vereinen aktiv sind.“ Insgesamt habe Wollrode rund 600 Einwohner. Wenn Ideen aufkämen – oft in Vereinen – würden Sitzungen einberufen, um sie zu besprechen und möglicherweise etwas daraus zu machen.

Wie sieht die Arbeit in solchen Vereinen aus?

„Es gibt ein paar regelmäßige Arbeiten wie Landschaftsäuberungsaktionen sowie Nistkästen säubern und erneuern“, erklärt Jung.

„Als in den 1990er-Jahren die Dorferneuerung anstand, haben wir uns unter anderem an der Gestaltung des Dorfplatzes beteiligt sowie Bäume und Hecken gepflanzt“, berichtet Proll.

+ Am Ortseingang: Das Schild, das Menschen in Wollrode willkommen heißt, wurde auch von Emil Jung als Mitglied des Dorfverschönerungsverein gestaltet. © Fabian Becker

Warum wurde der DVV 1973 in Wollrode gegründet?

Er sei gegründet worden, als in Hessen die Aktion „Unser Dorf soll schöner werden“ aufkam, berichtet Jung. „Die Ziele waren, Wollrode zu verschönern, eine Verbindung von Grundstückseigentümern und der Gemeinde zu schaffen sowie Fehlverhalten von Bewohnern festzustellen“, sagt er. „Es gab damals ein paar alte Bauernhöfe, die nicht mehr so gut aussahen, und bei deren Besitzern wir darum gebeten haben, dass sie die Höfe in Schuss bringen“

Einige Eigentümer hätten das eingesehen, mit anderen sei es schwieriger gewesen. Das Engagement in dem Wollröder Verein habe mit den Jahren aber immer mehr nachgelassen – bis es fast zur Auflösung kam.

Wieso wurde der Verein fast aufgelöst?

„Die Aktionen gingen bis Anfang der 1990er-Jahre immer mehr zurück“, sagt Jung. „Der Vorstand wollte auch wegen Krankheit und Alter die Arbeit niederlegen.“ Da sich keine Nachfolger gefunden hätten, sei es zu dem Entschluss gekommen, den Verein aufzulösen. Doch der damalige Ortsvorsteher Heinrich Proll schaltete sich ein. Der 87-Jährige berief eine Versammlung ein und überzeugte auch Jüngere davon, die Arbeit des Vereins fortzuführen. Schließlich übernahm Karl-Heinz Spengler das Amt des Vorsitzenden von Kurt Weingarten. Spengler hat das Amt noch heute inne.

Welche Höhepunkte gab es in der Geschichte des Vereins?

Ein Höhepunkt sei der Märchenpfad im Wald bei Wollrode gewesen, für den Mitglied Silke Reinbold 2016 Märchenfiguren aus Holz geschaffen hatte und sie mithilfe des DVV aufstellte, sagt Jung. „Sie sind je nach Wetter von Mai bis September oder Oktober aufgestellt und im Winter im Spritzenhaus gelagert“, erklärt er. Nun gebe es die Überlegung, sie durch Aluminiumfiguren zu ersetzen, damit sie ganzjährig draußen im Wald stehen können. (Fabian Becker)