Hecke brannte in Spangenberg

Spangenberg. Einem aufmerksamen Passanten ist es wohl zu verdanken, dass sich in der Nacht zum Samstag ein Heckenbrand nicht zu einem Gebäudebrand ausdehnte.

Kurz nach 3 Uhr hatte der Mann die brennende Koniferenhecke in der Louis-Salzmann-Straße bemerkt. Sofort warnte er die Hausbewohner und alarmierte die Feuerwehr. Mittlerweile zog der dichte Rauch von der Hecke in das im Erdgeschoss gelegene Wohnhaus der Familie. Wären sie nicht rechtzeitig auf das Feuer aufmerksam gemacht worden, hätte es zu lebensgefährlichen Rauchgasvergiftungen der Bewohner kommen können.

Durch den schnellen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Spangenberg und Elbersdorf konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl des Hauses verhindert werden. Vor Ort waren 19 Einsatzkräfte der beiden Wehren. Die Einsatzleitung lag in den Händen von Bodo Ellrich. Wegen der extremen Eis- und Schneeglätte in der Nacht konnten einige Einsatzkräfte nicht zu ihren Feuerwehrhäusern gelangen. Die ebenfalls an der Einsatzstelle befindlichen Helfer des DRK brauchten nicht mehr einzugreifen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei, die auch an der Brandstelle war, aufgenommen.