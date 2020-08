War es das wert? Frau löst nach Kampf gegen Wespen Brand im eigenen Garten aus

Wespen sind momentan auch in Hessen häufig eine Plage. Eine ältere Frau hat nun vorgemacht, wie man nicht mit den Tieren umgehen sollte.

Albshausen - Das ging total daneben. Eine 85-jähre Frau wollte am Dienstagvormittag Wespen aus ihrem Garten vertreiben. Die Insekten hatten sich ein Erdnest auf dem Grundstück des älteren Ehepaares, das im Weidenweg in Albshausen liegt, gebaut. Das Nest war direkt neben einer mehrere Meter hohen Thuja-Hecke am Rand der Rasenfläche.

Die ältere Dame wollte das Nest mit einem brennenden Papiertaschentuch, das sie in das Einflugloch steckte, vernichten. Doch, statt die Wespen aus ihrem Nest zu vertreiben, setzte die Dame mit dem brennenden Tuch die Hecke in Brand.

Schlagartig, was bei der momentanen Trockenheit nicht verwunderlich ist, begann die Hecke zu brennen. Auch hatten die Wespen etwas gegen die Aktion der Frau. Sie wehrten sich mit Stichen. Die Dame bekam mehrere Wespenstiche an Armen und Körper ab.Mit einem Gartenschlauch versuchten die Hausbewohner die brennende Hecke zu löschen.

Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf ein Gartenhaus und eine Garage übergriffen. Nachbarn alarmierten die Feuerwehr. 12 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Guxhagen und Wollrode, unter der Leitung von Stellvertretendem Wehrführer Benjamin Busch, konnten die Flammen schnell löschen.

Ein Brandübergriff auf die gefährdeten Gebäudeteile und das Wohnhaus konnte so verhindert werden. Insgesamt brannten 15 Meter der Hecke ab, oder wurden durch die Flammen beschädgt. (zot)

Damit sie nicht denselben Fehler, wie die Dame begehen müssen, haben wir bei einem Experten nachgefragt. So sollten sie mit Wespen umgehen.