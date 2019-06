Planschen gegen Sommerhitze - Hitzewelle erreicht Altkreis Melsungen 

Eine Abkühlung im Wassertretbecken in Melsungen gönnt sich HNA-Redakteurin Linett Hanert in ihrer Mittagspause.

Die Regale mit Wasser im Supermarkt sind leer, die Freibäder voll: Die Hitzewelle hat ganz unterschiedliche Auswirkungen. Wir haben uns im Altkreis Melsungen umgehört.

In der Kita Sonnenwiese in Guxhagen steht an diesen heißen Tagen hauptsächlich eines auf dem Programm: Planschen. Der absolute Renner bei den Kindern sei derzeit eine wasserspuckende Blume, sagt Kindergarten-Leiterin Marion Kunz. Und heute, am heißesten Tag der Woche, soll das Planschbecken aufgebaut werden. „Wir gehen mit den Kindern vormittags raus und mittags dann wieder nach drinnen, weil es dann einfach nicht mehr auszuhalten ist“, sagt Marion Kunz. Besonders angenehm sei es bei der Hitze vormittags im Zauberwald, dem Waldkindergarten der Gemeinde. „Dort ist es wunderbar schattig.“

Unterricht im Freien

Hitzefrei gibt es an der Grundschule in Guxhagen nicht, denn: „Wir können ja die Kinder nicht einfach nach Hause schicken, wenn die Eltern an der Arbeit sind“, sagt Schulsekretärin Sarah Bläsing. Aber nach der fünften Stunde sei bei solchen Temperaturen nur noch „alternativer Unterricht“ angesagt, also Spielen statt Lernen. Statt in den heißen Klassenräumen würden die Lehrer dann mit den Klassen auch nach draußen auf den Schulhof wechseln.

Zu beneiden sind auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Felsberg nicht. In dem für 4,7 Millionen Euro frisch sanierten Rathaus ist keine Klimaanlage installiert worden. „Es ist unvorstellbar heiß“, heißt es aus dem Rathaus. Früher Feierabend machen komme für die Mitarbeiter allerdings nicht in Frage.

Ventilatoren

Dann eben noch schnell einen Ventilator kaufen – Fehlanzeige. „Wir sind ausverkauft“, sagt Jörg Schäfer, Marktleiter des Herkules-Baumarktes in Melsungen. Am Montag sollten noch mal welche nachbestellt werden, „aber der Lieferant ist auch ausverkauft“. Es gebe nur noch ein paar Tischventilatoren. Insgesamt wurden in dieser Saison rund 150 Ventilatoren verkauft. Man müsse bei Saisonware früh dran sein. Der Marktleiter rät: Ventilatoren im April, Holz, Briketts und Kohle im August. „Aber Grillkohle ist noch da, gottseidank“, sagt Schäfer. Aber mit den Getränken beim Grillen könnte es bei diesen Temperaturen schon mal eng werden. Im Getränkeshop Metz in Röhrenfurth ist es schon vorgekommen, dass bei angekündigter Hitze am Wochenende Wasser und verschiedene Biersorten knapp werden.

Auch bei den Auslieferungen bemerkt Tanja Metz durch die Hitze einen deutlichen Anstieg. „Da können das schon mal bis zu 200 Kisten Getränke in der Woche sein, die ausgeliefert werden.“ Bei normalem Wetter seien es durchschnittlich 100 Kisten.

Genug trinken

Viel trinken, das empfiehlt sich bei dieser Hitze auch für die Arbeiter im Straßenbau. Bei der Mörscher Straßen- und Tiefbau-Firma Fritz Franke ist es den Mitarbeitern überlassen, wann sie die Arbeit bei großer Hitze ruhen lassen, sagt Mitarbeiterin Elke Stöbel. „Die Mitarbeiter wissen am besten, wann es zu viel ist. Da gibt es keine feste Regelung.“ Schließlich hinge das vom persönlichen Empfinden ab und von der Arbeitsumgebung. „Aber die Mitarbeiter sind hart in Nehmen“, sagt Stöbel. Auf das Material, das bei Franke verwendet wird, habe die Hitze keine Auswirkungen.

+ Tochter und Mutter: Emily und Nicole Michel aus Melsungen hielten es gut mit einem Milchshake und einem Eis aus. © Damai Dewert

Kann es zu heiß sein für ein Eis? „Oh ja“, sagt Maurizio Granziera vom Melsunger Eissalon Granziera. 26 bis 27 Grad seien besser als Temperaturen über 30 Grad. Recht hat er, die Melsunger Innenstadt war gestern wie ausgestorben. Aber grundsätzlich sei gutes Wetter natürlich gut fürs Geschäft. Milchshakes und Eiscafés gingen immer. Eine Trendsorte bei Eis gebe es bei ihm in diesem Jahr nicht. Stracciatella und Vanille seien immer gefragt.