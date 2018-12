Ideen für neue Kunstwerke auf Ars Natura 

Spangenberg. Für den Kunstpfad Ars Natura gibt es Vorschläge für neue Kunstwerke. Drei Gewinner des Wettbewerbs „Idee und Form“ der Universität Kassel und der Ars-Natura-Stiftung stellten ihre Werke vor.

Eines von ihnen wird im nächsten Jahr umgesetzt und den Wanderweg um eine Attraktion erweitern. Welches es sein wird, soll im kommenden Jahr ausgearbeitet werden.

Das Thema des Wettbewerbs lautete „sounds of nature“ (Klänge der Natur). Darunter seien nicht nur akustische Aspekte zu verstehen, sondern auch die Sinneseindrücke der Natur, sagte Igor Vrana, Ars-Natura-Mitarbeiter und verantwortlich für den Wettbewerb.

Die Preisträger sind allesamt Studenten der Hochschule. Künftige Stadt- und Landschaftsarchitekten sowie Architekten können an dem Wettbewerb teilnehmen.

Platz 1

Den ersten Platz belegte Annika Schridde (26). Das Werk heißt „Augenblicke“. Es besteht aus einem Holzsteg aus Lärche mit einer eingelassenen Stahlstele, der an einem Wanderweg liegen könnte. Der Steg soll zwölf Meter lang sein, er soll aus Lärchenholz gefertigt werden und steigt 90 Zentimeter in die Höhe an.

Getragen wird er von einer fünf Meter hohen und eineinhalb Meter breiten Stele aus Cortenstahl.

Durch das Zusammenspiel von Steg und Stele werde am Ende des Stegs ein Raum der Ruhe und Besinnlichkeit geschaffen, sagte die Preisträgerin. Der Mensch könne sich der Natur zuwenden und dem Alltagsstress den Rücken kehren.

Platz 2

Das Kunstwerk von Melina Löwer (24) mit dem Titel „Das Schweigen im Walde“ belegte Platz zwei. Eine begehbare Betonstele wurde nach dem Vorbild einer aufgespalteten Eiche gefertigt, in der man stehen kann. In der Stele sei man akustisch von der Umgebung abgeschirmt, was zu dem Namen des Kunstwerks führte. Das Material schaffe einen starken Kontrast zur Umgebung. Beton biete wegen seiner Dichtigkeit einen hohen Schallschutz. Das Kunstwerk ist nach oben geöffnet und lenkt den Blick nach oben in die Natur. Die Oberflächenstruktur ist Bambus nachgeahmt.

Platz 3

Valerie Wiczorek (21) landete mit ihrem Kunstwerk „Willkommen zurück“ auf dem dritten Platz. Eine Holzkonstruktion bildet ein Tor am Wegesrand, in das man immer weiter hinein gezogen wird.

Zunächst läuft man noch auf Beton und der Weg ist mit Holzpfosten geformt, die im weiteren Verlauf eine immer natürlichere Form annehmen. Die Anordnung der Steine wird unregelmäßiger bis man nur noch auf Waldboden steht. Letztlich führt der Weg in die pure Natur, symbolisch von der Stadt in den Wald.

Dr. Jörg H. Kullmann, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Wikus Sägenfabrik, Förderer und Aufsichtsratsmitglied der Ars-Natura-Stiftung, lobte die gelungenen Entwürfe, die trotz ihrer Unterschiede dicht am Thema seien. Die Entscheidung sei der Jury sicher nicht leicht gefallen. Sandrino Sandinista Sander, künstlerischer Leiter der Ars-Natura-Stiftung, betonte, dass es bei der Umsetzung auch auf das Budget ankomme. Die Stiftung möchte mit dem Wettbewerb den Nachwuchs unterstützen. Eine Auszeichnung sei eine große Motivation für angehende Architekten und Landschaftsarchitekten. Wenn dann noch ein Kunstwerk gebaut würde, sei dies nochmals eine Ehre.