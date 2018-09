Janine Riemenschneider ist neue Leiterin der Kita Kunterbunt in Neumorschen

Neumorschen. Sie mag es, Menschen zu begeistern – das merkt man Janine Riemenschneider an. Die 40-Jährige ist die neue Leiterin der kommunalen Kindertagesstätte Villa Kunterbunt und steckt voller Tatendrang und Ideen.

„Kinder können so viel lernen und sind so begeisterungsfähig“, sagt Riemenschneider. Sie möchte zum Beispiel das Haus der kleinen Forscher in Neumorschen etablieren. Das ist eine Stiftung zur Förderung von naturwissenschaftlichem Arbeiten mit Kindern. „Mikroskopieren kann man auch mit Zweijährigen“, sagt sie. Sie spreche aus Erfahrung, den auch mit der Kita, die sie vorher geleitet hat, habe sie an dem Projekt teilgenommen.

Ein Elterncafé soll es künftig alle zwei Wochen geben, um den Austausch mit den Eltern zu fördern. „Elternarbeit ist mir sehr wichtig“, sagt Riemenschneider. Sie will, dass die Ideen der Eltern mit einfließen in den Kindergartenalltag. Genau wie die ihrer Mitarbeiter. „Ich habe hier ein super motiviertes Team, das mich sehr herzlich aufgenommen hat“, sagt sie. Sechs Mitglieder hat das Team. Auch die Kinder sollen mitbestimmen können.

Naturnahe Erziehung ist ein weiteres Stichwort, das fällt, wenn die 40-Jährige von ihren Plänen erzählt. „Wir wollen zum Beispiel einen Garten anlegen“, sagt sie. Auch Waldwochen will sie einführen. „Ich arbeite sehr erlebnisorientiert“, sagt die Mutter von zwei erwachsenen Kindern.

Bei Koch- und Backtagen sollen sich die Kinder mit Ernährung auseinandersetzen.

Auch für den Nachmittag – in Neumorschen können Eltern ihre Kinder bis 16.30 Uhr betreuen lassen – hat Janine Riemenschneider schon Ideen. „Wir wollen in der Nachmittagszeit für die Kinder AGs anbieten.“ Geplant sind eine Tanz-AG und eine Kreativ-AG bei der die Kinder zum Beispiel filzen. „Schön, wäre es wenn an diesen Tagen viele Kinder am Nachmittag in der Kita blieben“, hofft Riemenschneider. Vorstellbar sei aber auch, dass Kinder, die mittags abgeholt werden, am Nachmittag wieder zur AG in die Kita kämen.

Riemenschneider will auch eine Krabbelgruppe etablieren, die einmal in der Woche im Bewegungsraum des Kindergartens stattfinden soll.

Außerdem will sie eng mit Schule, Kirche, Vereinen und der Feuerwehr zusammenarbeiten.

„Die Kinder verbringen viel Zeit hier, deshalb wollen wir ihnen den Tag schön gestalten“, sagt Riemenschneider.