Kabarett-Wettbewerb Scharfe Barte in Melsungen: Kartenvorverkauf startet 

Melsungen. Freunde des scharfen Wortes müssen nicht mehr lange warten: In 49 Tagen öffnet sich der Vorhang zum Melsunger Kabarett-Wettbewerb. Ab sofort gibt’s die Karten für die drei Wettbewerbsabende und die Preisverleihung im Vorverkauf.

Erhältlich sind sie bei der Melsunger Tourist-Info und beim HNA-Kartenservice.

Die Teilnehmer

Zum ersten Mal öffnet sich der Vorhang in der Melsunger Kulturfabrik am Montag, 5. November, um 19.30 Uhr: Dann stehen Michael Tumbrinck (Programmtitel: Der Erfolg bringt mir nichts) und anschließend Stefanie Kerker („Lizenz zum Trödeln“) auf der Bühne.

Den zweiten Wettbewerbs-Abend gestalten am Mittwoch, 7. November, die Westhäkchen (Programmtitel: XYZ) und Heino Tiskens („gebodybildet“). Beginn ist wieder um 19.30 Uhr.

Die beiden letzten Kabarettisten sind das Duo Blömer und Tillack („Best off: Wir müssen draußen bleiben“) und Helmuth Steierwald („Entschieden zu hart“). Sie treten am Montag, 12. November, ab 19.30 Uhr auf.

Die Sichtung

Alle sechs Beiträge wurden im Vorfeld wieder von einer Melsunger Jury ausgewählt. Es hatte rund 20 Bewerber gegeben, nach einer Sichtung fiel die Entscheidung dann auf die sechs Beiträge. Die Sechs werden je eine Stunde Zeit für ihr Programm haben.

Das Prozedere

Die Jury wird den Auftritt der Bewerber vor Publikum und ihren Umgang mit dem Publikum bewerten. Der Sieger wird am Samstag, 17. November, ab 19 Uhr gekürt. Denn dann findet die Siegerehrung in der Kulturfabrik statt, und dann wird auch der Publikumspreis, die Scharfe Barte, verliehen. Aber dieser stimmt nicht zwangsläufig mit dem Votum der Jury überein. Während des Abschlussabends werden die Sieger ein Kurzprogramm präsentieren. Zudem wird ein Gast-Kabarettist auftreten: Diesmal ist es Erik Lehmann mit seinen Programmen „Notizen aus dem Mutti-Heft“ und „Die (alternative) Wahrheit über unser Land“. Lehmann hatte den Melsunger Kabarettpreis im Jahr 2014 gewonnen.

Der Publikumspreis

Wer darf über den Preisträger der Scharfen Barte abstimmen? Die Besucher mit einer Abo-Karte dürfen abstimmen. Denn diese Karte berechtigt zur Stimmabgabe für den Publikumspreis und gewährt einen ermäßigten Eintritt zur Abschlussveranstaltung am 17. November.

Die Karten

Tickets für die Scharfe Barte gibt es

• in der Kultur- und Tourist-Info, Am Markt 5, Melsungen, Tel. 0 56 61 / 708 210 • beim HNA-Kartenservice, Tel. 05 61 / 203 204 • an der Abendkasse. Einzelkarten kosten 10 Euro (ermäßigt 8 Euro), für die Preisverleihung 15 bzw. 12 Euro. Die Abo-Karte für drei Wettbewerbsabende kostet 24 Euro (19 Euro).