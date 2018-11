Baugebiet Kitzwinkel in Körle: Aus für dritten Bauabschnitt

Gemeinde sucht nach neuen Flächen

Keine Erweiterung: Wegen möglicher Geruchsbelästigung wird es keinen dritten Abschnitt „Im Kitzwinkel" geben.

Körle. Einen dritten Bauabschnitt im Baugebiet Kitzwinkel in Körle wird es nicht geben. Das haben die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung am Montag einstimmig beschlossen.