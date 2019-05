Biergarten mit Wetterschutz in Körle

Außenbereich nun größer

+ Gute Zusammenarbeit: von links Achim Erbeck, Pächter Sukha Othi, Andreas Küllmer (Kilian Bau), Jörg Meyfarth (Meyfarth Elektro) sowie Markisenanbieter Torsten Kördel und sein Mitarbeiter Ralf Schweitzer bei den Arbeiten zum neuen Biergarten. Foto: Tina hartung Die Menschen in Körle wollen im Sommer draußen sitzen.

Körle – In den vergangenen Tagen hat sich im Außenbereich am Gasthaus Zur Krone in Körle viel getan. Mit großem Aufwand hat der Förderverein als Inhaber der Immobilie, gemeinsam mit dem Pächter Sukha Othi, den kompletten Biergarten neu gestaltet und erweitert.