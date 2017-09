Bürgermeisterwahl in Körle: Alle Infos und Ergebnisse

Körle. Wie viel Prozent der Stimmen bekommt der einzige Kandidat Mario Gerhold? Die Wahllokale in Körle haben seit 18 Uhr geschlossen. Alle Infos zur Auszählung der Stimmzettel.

Aktualisiert um 18 Uhr - In Körle läuft nicht nur die Bundestagswahl, sondern auch die Bürgermeisterwahl. In der Berglandhalle ist das Wahllokal Körle-Süd/Lobenhausen eingerichtet. Bisher sind etwa 60% Prozent der Wahlberechtigten für dieses Lokal ihrer Wahlpflicht nachgekommen.

Nur ein Kandidat

Er ist seit dem Jahr 2000 Bürgermeister. Mario Gerhold ist 47 Jahre alt und gebürtiger Körler.

Nach einer Ausbildung bei der Gemeinde zum Verwaltungsfachangestellten, arbeitete er in verschiedenen Bereichen der Verwaltung und machte eine Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt.

1999 kandidierte er zum ersten Mal als Bürgermeister, seit 2000 hat er das Amt inne. Gerhold ist unter anderem Vorsitzender des SPD-Ortsvereins und aktives Mitglied der Feuerwehr Körle. Mario Gerhold ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Mit wie viel Prozent Gerhold wiedergewählt wird, lesen Sie aktuell am Wahlabend hier. Auch in anderen Gemeinden und Städten in Nordhessen werden am 24. September neue Rathauschefs gewählt. Die Bürgermeisterwahlen im Überblick. Alle Infos, Zahlen und Hintergründe zur Bundestagswahl gibt es hier.