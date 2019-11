Reh läuft vor ICE - Bahnstrecke in Nordhessen zeitweise gesperrt

Verspätungen

Ein Zusammenstoß eines ICE-Zuges mit einem Reh in Nordhessen hat den Bahnverkehr in der Region am Montagabend durcheinandergewirbelt.