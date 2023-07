Es läuft geräuschlos in Körles Flüchtlingsunterkunft

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Sie sind zufrieden damit, wie es in der Körler Flüchtingsunterkunft bislang läuft. Unser Bild zeigt von links Mohmad Fakeer (Betreuer vor Ort), Bürgermeister Mario Gerhold und Lars Werner, Leiter der Sozialverwaltung des Schwalm-Eder-Kreises vor der Container-Unterkunft. © William Abu El-Qumssan

In dem Container-Dorf in Körle wohnen nun seit rund zwei Monaten geflüchtete Menschen. Die Verantwortlichen berichten von einem ruhigen Start.

Körle – Die Einrichtung in Körle ist eine von mehreren Unterkünften im Landkreis. 44 Bewohner sind es aktuell in Körle, langsam wird es dort voller. „In den vergangenen Wochen ging es schneller mit der Belegung“, sagt Maximilian Vogelsberg, der die Menschen in der Einrichtung des Landkreises betreut. Unterstützt wird er in der Betreuung von Lutz Erbeck und Mohmad Fakeer.

Die Menschen kommen aus verschiedenen Ländern, wie Fakeer sagt: „Türkei, Afghanistan, Irak, Marokko Syrien und Somalia.“ In der Theorie sei in der Unterkunft Platz für 59 Menschen, realistisch betrachtet sei es aber Raum für etwas mehr als 50, erklärt Lars Werner vom Schwalm-Eder-Kreis. Noch kurz bis vor dem Erstbezug der Container hieß es, dass Ukrainer einziehen.

Das habe laut Bürgermeister Mario Gerhold aber nicht für Unmut bei den Körler gesorgt. „Fragen gab es interessehalber natürlich schon.“ Einig sind sich Betreuer, Bürgermeister und Kreisverantwortliche, dass dazu auch die geringe Belegung am Anfang beigetragen hat. „Das hat man zum Beispiel daran gemerkt, dass gegen Ende Mai Leute gefragt haben, ob denn schon jemand in die Container eingezogen ist“, sagt Gerhold.

Erster Sprachkurs für Flüchtlinge gestartet

Das spreche dafür, wie geräuschlos und unkompliziert bislang alles abläuft. In dieser Woche startete für die ersten 19 Ankömmlinge auch der erste Sprachkurs, berichtet Vogelsberg. Das sei ein wichtiger Schritt für die Flüchtlinge. Denn gerade die alltägliche Beschäftigung fehle den Menschen sehr.

Gerhold berichtet, dass für die geflüchteten Menschen „Ein-Euro-Jobs“ in Frage kommen. Die symbolische Bezahlung von einem Euro pro Stunde solle zum einen Wertschätzung für die Arbeit symbolisieren und zum anderen können sie damit ihr Taschengeld ein wenig aufbessern. Der Bürgermeister nennt Arbeiten wie Bänke streichen und Zäune herrichten als Möglichkeiten.

Flüchtlinge in Körle halten Unterkunft sauber

Besonders positiv fällt Vogelsberg bislang auf, dass die Unterkunft und das Außengelände sehr sauber gehalten werden von den Bewohnern. Die Betreuer haben sogar beobachtet, dass sich ein Bewohner ein Beet mit ein paar Zwiebeln auf einem kleinen Fleck Wiese am Rand der Unterkunft angelegt hat. „Das wird richtig gut hier“, sagt der Betreuer zuversichtlich.

„Die Strategie des Kreises, mit kleinen, dezentralen Unterkünften zu arbeiten, hat sich bislang bewehrt“, sagt Werner. (William Abu El-Qumssan)