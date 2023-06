Gefahr in der Mäh-Saison: Drohne hilft bei Rehkitz-Rettung

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Auf dem Feld im Einsatz: Michael Giessler und Meik Kördel von der Jagdgenossenschaft Körle-Empfershausen retten mit der Drohne Rehkitze vor dem Mäh-Tod. © William Abu El-Qumssan

Die Jagdgenossenschaft Körle-Empfershausen setzt in der Mahd eine Drohne ein, um Rehkitze zu retten. Die Erfolgsquote gibt den Jägern recht.

Körle/Empfershausen – „Dort, wo wir mit der Drohne fliegen, wurde kein Rehkitz verletzt“, sagt Meik Kördel von der Jagdgenossenschaft Körle-Empfershausen. Die Genossenschaft hat für diese Mahd-Saison eine Drohne angeschafft, um Rehkitze zu retten. Diese werden von den Ricken im Schutz der hochgewachsenen Felder versteckt – und können schnell Opfer der Mähdrescher werden.

Die Erfolgsquote gebe dem Einsatz recht: „Die Rehkitze mit der Drohne aufzuspüren, ist die sicherste Methode“, sagt Empfershausens Ortsvorsteher Michael Giessler. Das gehe natürlich nur in enger Zusammenarbeit mit den Landwirten. „Die Mehrheit kooperiert“, sagt Giessler, „sehr gut sogar.“

Eines der geretteten Rehkitze: Die Jungtiere müssen mit Handschuhen und Gras angepackt werden, damit sie keinen Geruch vom Menschen annehmen. © Meik Kördel

Die Jäger sind darauf angewiesen, dass Landwirte sich rechtzeitig melden, bevor sie mähen wollen. Und nach einer eventuellen Entnahme der Kitze auch zeitnah mähen. „Die Landwirte sollten natürlich auch ein Interesse daran haben, dass das Mähen ohne tote Kitze verläuft“, sagt Giessler und nennt als Beispiel Futterverschmutzung, wenn das Mähwerk nicht gesäubert werden würde.

Körle-Empfershausen: Sieben Rehkitze wurden bereits gerettet

Sieben Rehkitze sind von der Jagdgenossenschaft in dieser Saison bislang gerettet worden. Wichtig bei der Entnahme ist das Tragen von Handschuhen. „Rehkitze haben so gut wie keinen Eigengeruch, zum Schutz vor Fressfeinden wie Füchsen“, sagt Kördel. „Nehmen die Jungtiere den Geruch von Menschen an, gehen die Muttertiere nicht mehr an die Kitze heran.“

Zusätzlich werden die Tiere deshalb beim Entnehmen mit Gras gepackt. Sie kommen mit dem Gras in einen Karton und werden an den Feldrand gesetzt. Nach dem Mähen kommen sie wieder frei.

Wenn die Kitze schon größer sind, fliehen sie auch mal von allein, bevor sie gepackt werden können. „Dann sind sie aber auch nicht wirklich in Gefahr bei der Mahd“, sagt Giessler.

Die Jungtiere hingegen bleiben einfach reglos liegen und könnten hohe Gräser gar nicht selbst überwinden. Auch andere Tiere, sofern sie nicht weglaufen, würden die Jäger entnehmen. Sie nennen Katzen und ältere Feldhasen als Beispiele. Die gab es diese Saison bislang aber nicht.

Rehkitz-Rettung: Jäger müssen am frühen Morgen mit Drohne fliegen

Rund 200 Hektar gibt es im Revier der Jagdgenossenschaft abzufliegen. Geflogen wird ab Anfang Mai bis voraussichtlich Ende Juni. Damit die Tiere überhaupt beim Drohnenflug erkannt werden können, muss früh morgens geflogen werden. „Zwischen 4.30 und 6.30 Uhr, sonst wird es zu warm“, erklärt Kördel. Auf der Wärmebildkamera in der Drohne stechen die Tiere sonst nicht mehr hervor.

Die Drohne hilft mit einer Wärmebild-Kamera beim Aufspüren der Rehkitze. © William Abu El-Qumssan

Vorher seien sogenannte Kitzretter genutzt worden, die durch Blinken und Piepen die Tiere vertreiben sollten. Sie wurden am Abend vor der Mahd ins Feld gestellt. „Standen sie allerdings zu nah an den Rehkitzen, kam die Ricke nicht mehr zu ihnen, um sie dort wegzuholen“, beschreibt Giessler. Auch deshalb sei die Drohne hilfreicher.

Da die Jagdgenossenschaft kein Verein ist, der explizit die Rettung der Kitze in seiner Satzung hat, war für die 6500 Euro teure Drohne nur eine geringe Förderung möglich. „Von der Naturlandstiftung gab es aber 500 Euro dazu“, sagt Kördel. (William Abu El-Qumssan)